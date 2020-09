Chmura obliczeniowa pozwala zredukować emisję CO2

Badanie przeprowadzone przez firmę konsultingową Accenture pokazuje, że migracje do chmury publicznej mogą przynieść znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. W ujęciu globalnym spadek może wynieść 5,9 proc. całkowitej emisji, za którą odpowiedzialna jest branża IT, czyli prawie 60 milionów ton CO2 rocznie, co można porównać do usunięcia z dróg 22 milionów samochodów.