Chmura okazała się nieoceniona. Polscy eksperci nie mają wątpliwości

Chmura jest narzędziem, które szczególnie sprawdziło się w czasie pandemii. Lockdowny, praca na office spowodowały, że migracja do chmury stała się konieczna. O technologiach chmurowych w kontekście cyfrowego przyspieszenia mówiono podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Chmura okazała się nieoceniona, kiedy przyszło zamykać biura i przenosić biznes do domów. Szczególnie pomocna była w przypadku branży medycznej. - Z dnia na dzień musieliśmy zamykać centra medyczne z uwagi na rozporządzenia i skierować pacjentów na konsultacje telefoniczne. To był moment, kiedy 5 tys. lekarzy musiało świadczyć swoje usługi z różnych miejsc - dzięki rozwiązaniom chmurowym było to możliwe - mówił Tomasz Garbowski z grupy Lux Med.