Chmura to jeden z najbardziej dynamicznych obszarów IT

Usługi w chmurze to jeden z najbardziej dynamicznych obszarów polskiego rynku IT - wynika z najnowszego raportu firmy badawczej IDC. Wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce wyniosły w 2018 r. 325,52 mln USD, co oznacza wzrost o 26,6 proc. w ciągu roku.

Polski rynek usług w chmurze jest zdominowany przez chmurę publiczną - wskazują eksperci z IDC. W ubiegłym roku stanowiła ona 91,9 proc. całego rynku tego rodzaju usług.

Za pozostałe 8,1 proc. odpowiadała natomiast chmura prywatna.

Najchętniej po chmurę obliczeniową sięgają firmy produkcyjne, szczególnie z rynku produkcji montażowej, handel detaliczny i hurtowy, firmy z branży usług profesjonalnych oraz telekomunikacja i media.