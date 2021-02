Chmura w MŚP. Future Processing przepyta polskich przedsiębiorców

Firma Future Processing, wraz z Software Development Association Poland (SoDA), zaprasza polskich przedsiębiorców do udziału w badaniu „How to go to the Cloud?” dotyczącym wykorzystania rozwiązań chmurowych. Organizatorzy projektu chcą uzyskać odpowiedź na pytanie, jak polskie firmy wypadają na tym tle w porównaniu do konkurencji z Europy Zachodniej.