Chmura w Polsce rośnie i wkracza do branży moto

Pandemia przyspieszyła inwestycje w chmurę pokazując wyraźniej zalety tej technologii. Coraz więcej przedsiębiorstw - również z branży produkcyjnej - decyduje się na skorzystanie z rozwiązań cloud. Pragmatyzm zwycięża z obawami i przyzwyczajeniami.

Przeszkody i pragmatyka

Przekonać nieprzekonanych

Z raportu „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowej i przyśpieszyć wzrost w Polsce” firmy McKinsey wynika, że na wdrożeniu chmury w Polsce najbardziej skorzystają: handel detaliczny, branża FMCG oraz transport i logistyka.Wśród największych beneficjentów implementacji rozwiązań chmurowych wymienia się również sektor budowlany oraz branżę motoryzacyjną, które – jak podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii – stoją u progu rewolucji związanej z postępującą automatyzacją, upowszechnieniem Internetu Rzeczy oraz robotów.Jakie są zatem bariery wprowadzania chmury w branży motoryzacyjnej i nie tylko?– Podejście firm do wyboru modelu wdrożeń nowych narzędzi cechuje po prostu pragmatyzm – to pewna stała, którą obserwujemy na polskim rynku w ogóle, choć szczególnie dobrze widoczna jest wśród firm zajmujących się produkcją – uzupełnia Bryczkowski.Z badania, jakie przeprowadziła firma S&T wynika, że dla 42 proc. ankietowanych w wyborze modelu wdrożenia nowych narzędzi informatycznych przedsiębiorcy kierują się rachunkiem ekonomicznym. – Ale możemy również potwierdzić, że wśród firm produkcyjnych zaufanie do własnej infrastruktury jest większe niż do chmury – tę pierwszą do wdrożenia nowych rozwiązań wybiera jedna trzecia firm – dodaje Sebastian Bryczkowski.Pandemia jednak obnażyła wszystkie bolączki związane ze skupieniem się na własnej infrastrukturze.– Oczywiście nie jest tak, że w pandemii firmy nagle przekonały się do cloud computingu i stały się jego bezkrytycznymi zwolennikami. Jednak w przypadku rozwiązań chmurowych korzyści biznesowe są ważniejsze niż ewentualne obawy. Pandemia jeszcze mocniej pokazała, że elastyczność, skalowalność, dostęp z każdego miejsca – czyli te elementy, które są wyróżnikiem usług cloud – są wyjątkowo istotne dla biznesu – mówi Sales Director Poland and Baltics z Infor.Dyrektor sprzedaży zauważa jednak, że nie brakuje obaw związanych z chmurą. Przedsiębiorstwa od wielu lat działające w oparciu o system on-premises czują naturalną niechęć do wyprowadzania najcenniejszych zasobów poza firmowe serwery.Taką opinię podziela Sebastian Bryczkowski. – Po części wynika to ze specyfiki sektora produkcyjnego, w którym ogromna ilość generowanych danych i priorytetowość zachowania ciągłości procesów produkcyjnych przemawiają za tym, by kluczowych procesów nie wyprowadzać poza firmę, a po części z tradycji, dlatego że takie rozwiązania od wielu lat skutecznie działały – podkreśla.Rozwiązaniem dla firm z sektora produkcyjnego czy konkretnie branży automotive może stać się model hybrydowy.– Nawet kiedy przedsiębiorstwo nie zamierza dokonywać od razu głębokiej transformacji cyfrowej, to możliwe jest wykorzystanie chmury w modelach hybrydowych i zapewne właśnie w tę stronę pójdą polskie przedsiębiorstwa – mówi Sebastian Bryczkowski.Na polskim rynku funkcjonują również firmy, które zapewniają rozwiązania chmurowe dedykowane konkretnym branżom. Systemy wyspecjalizowane branżowo dostarcza na przykład firma Infor.– Nasze rozwiązania, np. pakiety CloudSite, dostosowane są do potrzeb poszczególnych gałęzi przemysłu. Już na starcie wyposażone są w szereg funkcjonalności opracowanych na podstawie doświadczeń danego obszaru gospodarki i jego unikatowych potrzeb. Dzięki temu pozwalają w krótszym czasie osiągać lepsze rezultaty i realizować założone cele biznesowe – mówi Mariusz Siwek w rozmowie z WNP.PL.Wdrożenie chmury na dużą skalę może wygenerować wartość dodaną odpowiadającą 4 proc. rocznego PKB Polski w 2030 roku. Według wyliczeń McKinsey&Company chodzi o 27 mld euro.