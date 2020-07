Chmura zwiększa innowacyjność ponad 80 proc. korzystających z niej firm

Z roku na rok rozwiązania wykorzystujące chmurę obliczeniową stają się coraz bardziej popularne. Z badania Deloitte i ICAN Institute, zrealizowanym przy wsparciu Google Cloud, wynika, że korzysta z nich 31 proc. polskich firm, a kolejne 22 proc. zamierza je wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat.

Natomiast najbardziej istotnym powodem dalszej migracji była możliwość dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 59 proc. szefów IT. Nieco ponad połowa dążyła do zwiększenia skalowalności, a kolejne 46 proc. zainwestowało w chmurę ze względu na możliwość swobodnego zarządzania dostępem do aplikacji i mocy obliczeniowych.Jednocześnie 46 proc. badanych szefów IT, mimo korzyści z przeniesienia zasobów do chmury publicznej, nadal ma opory przed jej wdrożeniem. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa (41 proc.). Co trzeci badany obawia się trudności technicznych w obszarze integracji i złożoności w architekturze systemów chmurowych.Według dyrektorów IT zarządy ich firm znają korzyści płynące z chmury (89 proc.). Jednak ich wiedza jest dość powierzchowna. Od decyzji dotyczącej wdrożenia powstrzymują ich różnego typu bariery. Prawdopodobnie dlatego w opinii szefów IT najbardziej sceptyczny jest prezes (31 proc.), w nieco mniejszym stopniu dyrektor finansowy (15 proc.) i operacyjny (7 proc.). To bardzo istotna bariera w rozwoju chmury publicznej, ponieważ właśnie osoby na tych stanowiskach decydują o wdrożeniach technologicznych wspierających rozwój biznesu - czytamy w raporcie.