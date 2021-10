Chmurę publiczną czekają duże wzrosty. Mówi się o 400 mld dolarów

Firma analityczna IDC opublikowała raport o globalnym rynku usług chmurowych w modelach PaaS (platforma jako usługa) i IaaS (infrastruktura jako usługa). Rynek rozwiązań PaaS i IaaS w latach 2021-2025 ma rosnąć w tempie nawet 28,8 proc. rok do roku, co przełoży się na znaczące przychody dla dostawców usług. Mają one wynieść w 2025 r. aż 400 miliardów dolarów.

Według danych IDC, przychody z usług w chmurze publicznej wyniosły w 2020 r. 312 miliardów dolarów.

Usługi IaaS odpowiadały za 21,5 proc. udziałów w chmurowym rynku (67 mld dolarów), a PaaS za 15,2 proc. (47,6 mld dolarów).

Według IDC do 2022 roku połowa produktów lub usług firm będzie oferowana w postaci cyfrowej.

Multicloud zyskuje na znaczeniu