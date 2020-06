Chodzenie z telefonem w ręku? W japońskim Yamato będzie to zabronione

Władze miasta Yamato w japońskiej prefekturze Kanagawa zakazują pieszym korzystania ze smartfonów podczas marszu w miejscach publicznych. Żeby wziąć telefon do ręki, trzeba będzie przystanąć w miejscu, w którym nie będzie się utrudniać ruchu.

Jak informuje w czwartek agencja Kyodo, Yamato koło Jokohamy jest pierwszą miejscowością w Japonii, która zdecydowała się na zdelegalizowanie korzystania z telefonów komórkowych przez osoby niezmotoryzowane. Przepisy zabraniające używania smartfona w ruchu pieszym w miejscach publicznych - na pasach, chodnikach i w parkach - wejdą w życie od przyszłej środy. Nie będą jednak pociągały za sobą żadnej formalnej kary.

Decyzję o uregulowaniu prawnym korzystania ze smartfonów przez pieszych poprzedziło badanie przeprowadzone przez władze Yamato w styczniu br. W dwóch punktach miasta obserwowano ponad 6000 przechodniów, by ustalić, że mniej więcej co ósma osoba porusza się z telefonem w ręku. Urzędnicy liczą, że nowe prawo uświadomi mieszkańcom, iż nie powinno się korzystać ze smartfona w ruchu. W takim celu należy się zatrzymać - tak, by nie przeszkadzać innym i nie stwarzać zagrożenia dla nich i dla siebie.

Problem nieuważnych pieszych zapatrzonych w ekran urządzenia mobilnego jest częstym przedmiotem dyskusji i kampanii społecznych na całym świecie. Podobnie jak japońskie Yamato, amerykańskie New Jersey kilkukrotnie rozpatrywało rozwiązanie prawne tej kwestii - w tym wypadku rozważano nawet wprowadzenie mandatów dla nieuważnych. Inne miejscowości szukają natomiast rozwiązań w technologii (np. sygnalizacji świetlnej) lub w odmiennej organizacji ruchu, choćby przez wydzielenie specjalnego pasa chodnika dla osób z telefonem, by nie spowalniali innych pieszych. Na taki krok zdecydowano się w chińskim Chongqing.