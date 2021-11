Chorwacja: Nowa metoda zalesiania przy pomocy dronów

Drony rozsiewające nasiona przemierzają chorwackie niebo, aby dotrzeć do najodleglejszych terenów, na których lasy strawiły pożary - podaje Agencja Reutera.

Chorwacka organizacja Magic Forest chce promować swoją innowacyjną metodę zalesiania przy użyciu dronów na arenie międzynarodowej. Członkowie organizacji przekazali agencji Reutera, że chcą przyczynić się do realizacji planów Unii Europejskiej dotyczących zasadzenia trzech miliardów nowych drzew do 2030 roku, aby walczyć ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności.

Przedsięwzięcie rozwija się od ponad dwóch lat. Goran Ladisić, jeden z liderów Magic Forest, przekazał, że według przeprowadzonych testów ponad 40 proc. rozproszonych nasion zdołało się zakorzenić.

Ivan Vidaković, który kontroluje loty dronów dodał, że w ciągu ośmiu godzin, przy użyciu czterech lub pięciu dronów, możliwe jest rozrzucenie nasion na powierzchni około 10 hektarów.

Sama metoda nie jest całkowicie nowa, jednak Chorwaci zdecydowali się na rozsiewanie nasion w większych pojemnikach niż te, które wykorzystuje się w innych regionach świata. Pojemniki z nasionami przypominają jasnobrązowe piłeczki golfowe. Są wkładane do kapsuł i przyczepiane od spodu drona. Po zrzuceniu uwalniają składniki, które pomagają w stworzeniu korzystnego mikrośrodowiska, umożliwiającego zakorzenienie - wyjaśniają ich twórcy. Okrągłe pojemniki zawierają więc nie tylko nasiona przyszłych drzew, ale i dodatkowe elementy wspomagające.

"Oprócz żołędzi włożyliśmy do środka także piasek, trawę, glinę i chili" - wyjaśnił Ladisić. Jak dodał, chili jest ważnym składnikiem mieszanki, który zapobiega zjedzeniu nasion przez zwierzęta, np. przez dziki.

Latem często dochodzi do pożarów lasów w Chorwacji na terenach, do których trudno dotrzeć. W tym tygodniu Magic Forest zrzuciło nasiona w gminie Promina na południu kraju. Burmistrz gminy Tihomir Budanko przekazał, że zdecydowano się na nową metodę zalesiania ze względu na dużą ilość pożarów, jakich doświadcza region. W miejscach, gdzie w 2009 roku płomienie spaliły drzewa do tej pory wyrosły jedynie niskie krzewy.

Organizacji Magic Forest zależy na tym, aby sadzić jedynie rodzime dla danego regionu drzewa. Członkowie organizacji przekonują, że metoda zadziała z wykorzystaniem nasion każdego gatunku.

Magic Forest jest w kontakcie z partnerami z Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Austrii i Kalifornii w celu wdrożenia na tych terytoriach chorwackiej metody zalesiania już w przyszłym roku.