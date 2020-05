CI Games niemal potroiło przychody. Zysk zastąpił stratę

Ponad 12,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży całego portfolio gier wypracowała w I kwartale 2020 roku grupa CI Games. 72 proc. tej kwoty stanowiły przychody z tytułu sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts”. Skonsolidowany zysk netto firmy wyniósł w tym czasie 1,5 mln zł w porównaniu ze stratą blisko 2 mln zł rok wcześniej.

Na początku stycznia 2020 roku spółka zleciła jednemu z partnerów istotne prace rozwojowe w zakresie dalszego rozwoju serii „SGW”, wykraczające poza grę „SGWC2”.Równocześnie firma rozwija grę „Lords of the Fallen 2” w modelu współpracy własnego teamu i podwykonawców. W pierwszym kwartale rozpoczęła również współpracę w zakresie produkcji gry z zewnętrznymi partnerami.- Gra „Lords of the Fallen 2” jest największym projektem spółki zarówno pod względem budżetu, jak i potencjału sprzedaży - podkreśla Tymiński.CI Games to wydawca, deweloper i dystrybutor produktów w zakresu rozrywki interaktywnej. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, zaś jej działalność w Ameryce Północnej i Południowej prowadzona jest z biura w Nowym Jorku.Firma została utworzona w 2002 roku. Od 30 listopada 2007 roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.