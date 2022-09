CI Games notuje nieco gorsze wyniki

Niezależny wydawca gier komputerowych CI Games podał wyniki za pierwsze półrocze 2022. Są one nieco gorsze niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Przychody netto CI Games ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (dane skonsolidowane) wyniosły w omawianym okresie nieco ponad 30,46 mln złotych. Rok wcześniej było to ponad 49,22 mln zł.

Zmniejszył się także zysk na działalności operacyjnej. W pierwszej połowie 2022 roku wyniósł on nieznacznie ponad 11 mln zł. tymczasem rok temu było to prawie 17,32 mln zł.

Bez zmian niemal pozostał jednak zysk netto. Wyniósł on w pierwszych sześciu miesiącach obecnego roku nieco ponad 13,34 mln złotych. Rok temu było to 13,58 mln zł.

CI Games prowadzi niezależną działalność wydawniczą, produkcyjną i dystrybucyjną na globalnym rynku gier wideo. Posiada operacyjne studia w Warszawie, Barcelonie, Bukareszcie i Stanach Zjednoczonych.

Firma powstała w 2002 roku i od prawie dwudziestu lat tworzy gry. Do najbardziej znanych należy seria seria Sniper Ghost Warrior, która sprzedała się w ponad 11 milionach egzemplarzy na całym świecie. Znana jest także gra Lords of the Fallen w nakładzie ponad 3 milionów.

Niedawno firma ogłosiła także otwarcie nowego studia Hexworks, które skupia się na grach RPG.

