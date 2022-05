CI Games poprawiła przychody i zysk netto

Grupa CI Games wypracowała w I kwartale 2022 roku 12,9 milionów złotych przychodów. EBITDA wyniosła w tym okresie 6,3 miliona złotych a zysk netto 4,1 miliona złotych. Na koniec marca spółka dysponowała 34,6 miliona złotych wolnych środków pieniężnych na koncie bankowym.

Producent i wydawca gier komputerowych wypracował w I kwartale 2022 roku 12,9 milionów złotych przychodów netto. EBITDA wyniosła w tym okresie 6,3 milionów złotych, a zysk netto był na poziomie 4,1 miliona złotych. Zysk netto wzrósł rok do roku o 51 procent, a przychody o 36 procent.

Największy wpływ na wynik grupy miała sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, która w niespełna rok od premiery przekroczyła milion sprzedanych egzemplarzy. Sprzedaż tej gry miała największy, 56-procentowy udział w całości sprzedaży w I kwartale 2022 roku. Gry z portfela spółki zależnej United Label wygenerowały 14 procent skonsolidowanych przychodów w tym okresie.

Obecnie zespół pracuje na najbardziej ambitnym tytułem "Lords of the Fallen 2", która powinna trafić do sprzedaży w 2023 roku.

W marcu tego roku CI Games podpisało umowę z angielskim bankiem inwestycyjnym w związku z potencjalnym wprowadzeniem do obrotu akcji na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Na koniec marca spółka dysponowała wolnymi środkami pieniężnymi w banku w kwocie 34,6 milionów złotych. Dodatkowo do dyspozycji jest w ramach umowy z PKO BP kredyt do kwoty 29 milionów złotych.

