CI Games wylicza, kiedy zacznie zarabiać na nowej grze

CI Games szacuje, że gra Sniper Ghost Warrior Contracts powinna uzyskać rentowność w ciągu najbliższych miesięcy, najpóźniej w trzecim kwartale - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Od dnia premiery do końca marca gra wygenerowała 39 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy kosztach produkcji i marketingu na poziomie 35 mln zł oraz koszcie wytworzenia nośników fizycznych na poziomie 9 mln zł.

"Na podstawie dotychczasowej sprzedaży oraz poniesionych kosztów szacuję, iż gra Sniper Ghost Warrior Contracts będzie rentowna najpóźniej w III kwartale br. To dowodzi, że skutecznie realizujemy obraną wcześniej strategię oraz dodaje pewności, że mimo naszego rozwoju mamy ogromną szansę stać się cyklicznie dochodową spółką" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes CI Games Marek Tymiński.

Jak podano, spółka prowadzi prace produkcyjne związane z kontynuacją serii. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 jest na zaawansowanym etapie rozwoju, tytuł ma szansę zadebiutować jeszcze w tym roku.

Spółka poinformowała, że kontynuuje rozwój Lords of the Fallen 2. Prace prowadzi wewnętrzny zespół deweloperski w modelu opierającym się o bliską współpracę z zewnętrznymi podwykonawcami.

"Mamy w pełni uregulowaną sytuację prawną dotyczącą marki Lords of the Fallen oraz najnowszej gry z tej marki. Rozpoczęliśmy dalszy proces produkcji gry Lords of the Fallen 2, opierając się w dużym stopniu na wykonanych już wcześniej pracach nad tą grą" - powiedział Tymiński.

Najbliższą premierą grupy CI Games, która planowana jest nie później niż na III kwartał, jest pierwsza gra od United Label, pod tytułem Röki. Gra ukaże się równocześnie na platformę PC oraz Nintendo Switch. Jak podano, druga gra z portfolio United Label - Eldest Souls - jest na zaawansowanym poziomie produkcji.