Ciechanów z promesą 5 mln zł na rozbudowę inteligentnego systemu segregacji odpadów

Ciechanów otrzymał promesę Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5 mln zł na rozbudowę inteligentnego systemu segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Dzięki temu pojawią się tam kolejne bezdotykowe pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci i zakupiony zostanie samochód do ich odbioru.

Informując o promesie i planach związanych z kontynuacją projektu, Urząd Miasta Ciechanowa przypomniał, że stworzony tam pierwszy w Polsce System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) umożliwia rozliczanie mieszkańców bloków z segregacji śmieci podobnie, jak właścicieli budynków jednorodzinnych. Właściciele lokali otrzymują kody kreskowe, które naklejają na worki z posegregowanymi śmieciami. Podczas wrzucania do pojemników, worki są ważone.

"Na kolejnych osiedlach w Ciechanowie udostępnione będą nowoczesne, bezdotykowe pojemniki do selektywnej zbiórki. Zakupione będzie też nowe auto do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Władze miasta pozyskały na ten cel promesę inwestycyjną Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5 mln zł" - przekazał w poniedziałek ciechanowski samorząd.

Jak napisane jest w informacji, SISO umożliwia optymalizację odbioru odpadów i zwiększa poziom higieny. Klapy pojemników otwierają się bezdotykowo, są bardziej estetyczne. Do pojemników nie dostają się gryzonie i ptaki, jednocześnie odpadów nie rozwiewa wiatr. System likwiduje też problem podrzucania śmieci spoza osiedla, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z odbiorem śmieci - odpadów nie można włożyć do pojemnika bez kodu otwierającego urządzenia.

"Innowacje techniczne ułatwiają nam życie, ale pozwalają też osiągnąć ważne dla ekologii cele. Po wprowadzeniu systemu inteligentnych pojemników na odpady na jednym z ciechanowskich osiedli poziom segregacji wzrósł do 90 proc." - powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński (PSL), cytowany w komunikacie Urzędu Miasta. Ocenił przy tym, że "dobra jakościowo selektywna zbiórka jest jednym z czynników, który pozwala mniej płacić za odbiór odpadów". Zaznaczył, iż w Ciechanowie obowiązuje jedna z najniższych opłat za wywóz śmieci w Polsce, a funkcjonujący tam system gospodarki odpadami "jest zbilansowany finansowo".

"Dzięki promesie inwestycyjnej praktycznie bezkosztowo będziemy mogli wdrożyć inteligentne pojemniki na kolejne obszary zabudowy wielorodzinnej" - podkreślił Kosiński. Urząd Miasta Ciechanowa wyjaśnił, iż zgodnie z Programem Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi promesę wstępną, dzięki czemu możliwe będzie uruchomienie przez samorząd procedury przetargowej niezbędnej do realizacji inwestycji, natomiast już po rozstrzygnięciu postępowania skierowany zostanie odpowiedni wniosek o udzielenie środków z promesy inwestycyjnej.

"Cieszy mnie, że miasto Ciechanów złożyło do Funduszu Inwestycji Strategicznych projekt, który przy wykorzystaniu nowych technologii wdraża rozwiązania ekologiczne. Lokalny samorząd zawsze może liczyć na moje wsparcie dla tego typu przedsięwzięć. A jak widać współdziałanie ponad politycznymi podziałami przynosi dobre efekty" - oświadczył cytowany w informacji ciechanowskiego samorządu wiceminister MSWiA Maciej Wąsik, zarazem poseł PiS z północnego Mazowsza.

Zapowiadając kontynuacje projektu, Urząd Miasta Ciechanowa przypomniał, że SISO wdrożono tam na stałe na jednym z osiedli mieszkaniowych w 2020 r., gdy po rocznym pilotażu zamontowano 24 nowe, udoskonalone, bezdotykowe urządzenia na odpady - w ten sposób systemem objęto ponad 300 gospodarstw domowych, opłata za odbiór odpadów od mieszkańców, w przypadku segregujących śmieci, wynosi 13 zł od osoby.

Jak podkreślono w informacji, projekt "T-MASTER Inteligentne pojemniki na odpady - ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki odpadami" został doceniony w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.