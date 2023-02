Ciepło z pieca szklarskiego przerobią na prąd. Właśnie dostali pieniądze

Projekt budowy systemu ORC (Organic Rankine Cycle) wykorzystującego ciepło odpadowe z pieca szklarskiego do produkcji energii elektrycznej spółki Stoelzle Częstochowa uzyskał blisko 7,4 mln zł dotacji. Inwestycja pozwoli na produkcję ponad 3 tys. MWh rocznie - podał NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚiGW) poinformował, że projekt budowy systemu ORC wykorzystującego ciepło odpadowe z pieca szklarskiego do produkcji energii elektrycznej spółki Stoelzle Częstochowa uzyskał blisko 7,4 mln zł dotacji.

Umowa na dofinansowanie wyżej wskazanej inwestycji z programu Energia Plus została podpisana w w lutym 2023 roku.

Instalacja ORC (Organic Rankine Cycle), będąca przedmiotem projektu, to typowa instalacja wykorzystująca Cykl Rankine’a, w której czynnikiem roboczym w układzie będzie olej lub gaz techniczny o niższej od wody temperaturze parowania.

- Projektowany system prądotwórczy, który powstanie w Częstochowie, zostanie wpięty do zakładowej sieci elektroenergetycznej, a wyprodukowana energia zostanie spożytkowana na potrzeby własne przedsiębiorstwa, które zajmuje się produkcją szkła opakowaniowego opartego na białym szkle sodowo-wapniowym. Moc znamionowa generatora wyniesie 0,950 MWe - czytamy w komunikacie NFOŚiGW.

Inwestycja, która zostanie zrealizowana do końca marca 2024 r., pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 2106,50 ton rocznie, a jak podał NFOŚiGW jej koszt całkowity to 23,3 mln zł.

Stoelzle Częstochowa to, jak podaje spółka na swojej stronie internetowej, największy z siedmiu zakładów należących do Stoelzle Glass Group. Dostarcza na rynek opakowania szklane dla marek z branży farmaceutycznej, spirytusowej i spożywczej.