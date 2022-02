Cieszyński: bon na dekoder tv będzie można zrealizować w dowolnym sklepie

Bon na zakup dekodera do odbioru naziemnej telewizji w nowym standardzie będzie można zrealizować w dowolnym sklepie, który zgłosi się do programu - poinformował w środę w Sejmie pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

We wtorek Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej tv cyfrowej. Zgodnie z jej zapisami, rząd dofinansuje kwotą 100 zł zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.

Odpowiadając na pytania posłów dotyczące nowego standardu nadawania Cieszyński wyjaśnił w środę, że zmiana jest spowodowana regulacjami na poziomie unijnym. "UE stwierdziła, że w celu uwolnienia pasma pod szybki internet, pod telefonię 5G niezbędne jest przesunięcie pasma, na którym nadawana jest naziemna telewizja cyfrowa" - mówił.

Zaznaczył, że bon na zakup dekodera do odbioru telewizji naziemnej będzie można zrealizować w dowolnym sklepie, który zgłosi się do programu. "Myślimy, że już na początku marca będzie można pobierać bony, robić te zakupy" - stwierdził. Zaznaczył, że zmiany nie obejmą "innych technologii nadawania naziemnej telewizji cyfrowej: kablówki, satelity".

Odnosząc się do pytania o ewentualną konieczność wymiany anteny odbiorczej, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa wskazał, że "powinna być do wykorzystania instalacja, którą nasi obywatele już mają w swoich domach".

Wniosek o dopłatę, według projektu noweli, będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej.

Przejście na nowy standard nadawania będzie przeprowadzane w czterech etapach. Pierwszy, od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województw dolnośląskiego i lubuskiego, a drugi, od 25 kwietnia 2022 r., województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap, od 23 maja 2022 r., dotyczyć ma łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, a czwarty, od 27 czerwca 2022 r. - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.