Cieszyński o portalu pracawpolsce.gov.pl: we wrześniu ponad 90 tys. ofert pracy dla Ukraińców

Ponad 90 tys. ofert pracy ofert pracy wysłaliśmy we wrześniu do użytkowników portalu pracawpolsce.gov.pl, który ma łączyć obywateli Ukrainy z polskimi pracodawcami - przekazał we wtorek sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Serwis obejmuje obecnie ponad 250 tys. ofert - dodano.

Jak przekazała we wtorkowym komunikacie Cyfryzacja KPRM, raz w tygodniu do użytkowników portalu pracawpolsce.gov.pl, na wskazany adres e-mail, docierają oferty pracy dopasowane do ich kompetencji i miejsca pobytu. Łącznie każdego tygodnia rozsyłanych jest ich kilka tysięcy.

"Portal ma łączyć obywateli Ukrainy poszukujących pracy z polskimi pracodawcami, którzy tę pracę oferują. We wrześniu wysłaliśmy ponad 90 tys. ofert pracy do zalogowanych użytkowników" - przekazał minister Janusz Cieszyński, cytowany we wtorkowym komunikacie Cyfryzacji KPRM.

Jak podkreślono, oferty zatrudnienia dla użytkowników portalu są selekcjonowane z bazy, w której aktualnie znajduje się ich ponad 250 tys. Dostarczają ich partnerzy serwisu - m.in. Centralna Baza Ofert Pracy, Pracuj.pl, OLX, GoWork.pl czy Goldenline.pl.

"Portal pracawpolsce.gov.pl to realna pomoc dla obywateli Ukrainy. Chcemy, aby osoby, które rozpoczynają poszukiwanie zatrudnienia na polskim rynku pracy, miały możliwość znalezienia jej w swoim zawodzie, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Rejestrować mogą się też osoby, które mają już pracę, ale chciałyby zmienić ją na lepiej płatną lub bliższą ich kwalifikacjom" - dodał minister Cieszyński.

Portal pracawpolsce.gov.pl jest skierowany do poszukujących zatrudnienia obywateli Ukrainy. Został uruchomiony w połowie lipca przez KPRM w odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z przybyciem do kraju obywateli Ukrainy w obliczu konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa.

Serwis jest dostępny w trzech wersjach językowych: po polsku, ukraińsku i angielsku. Rejestracja nie wymaga podawania dokumentów ani pisania CV, a jedynie wypełnienie formularza obejmującego doświadczenie zawodowe i dane kontaktowe. Do logowania w portalu konieczny jest profil zaufany, który obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie założyć razem z numerem PESEL.

"Jeżeli ten program się sprawdzi, jeżeli okaże się, że to jest dobre rozwiązanie, nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy identycznego rozwiązania uruchomić dla obywateli Polski" - zadeklarował pod koniec sierpnia br. minister Cieszyński.

Portal pracawpolsce.gov.pl powstał we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OChK), Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), Palantir Technologies Poland, Antal Polska, Domem Ukraińskim w Warszawie, Diia Bussiness Warsaw, HRlink, GoldenLine, Pracuj.pl. i GoWork.

