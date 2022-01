Janusz Cieszyński ostrzega polityków przed spoofingiem: nie dajmy się rozegrać

W poniedziałek dwoje posłów poinformowało, że ktoś podszył się pod ich numery telefonów i dzwonił z groźbami. Cyberprzestępcy próbują wykorzystać spoofing do podsycania politycznych sporów; słuchajmy głosu ekspertów i nie dajmy się rozegrać - podkreślił sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Spoofing telefoniczny polega na podszywaniu się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. Choć telefon odbiorcy wyświetla daną informację o dzwoniącym lub piszącym wiadomość, w rzeczywistości dzwoni lub pisze ktoś inny.

W poniedziałek o takim przypadku poinformowali na Twitterze poseł koła Polskie Sprawy Paweł Szramka i posłanka Lewicy Paulina Matysiak. "Kilka minut temu odebrałem telefon z groźbami oraz obelgami. Nieznajomy głos, dzwoniący z numeru @PolaMatysiak zadzwonił dwa razy. Koleżanka Posłanka nic o tym nie wiedziała. Po chwili z mojego numeru wykonany został podobny manewr w Jej stronę" - przekazał Szramka. Matysiak poinformowała, że sprawę zgłoszono na policję i odpowiednim służbom.





— Paweł Szramka (@P_Szramka) January 17, 2022

Posłom na Twitterze odpowiedział Cieszyński, który ocenił, że to prawdopodobnie kolejny przypadek spoofingu. "Cyberprzestępcy próbują wykorzystać spoofing do podsycania politycznych sporów. Słuchajmy głosu ekspertów i nie dajmy się rozegrać - każda poszkodowana osoba może liczyć na profesjonalne wsparcie państwowych instytucji" - podkreślił minister w kolejnym wpisie.



Cieszyński na początku roku sam relacjonował, że ktoś podszył się pod jego numer i dzwonił na Komendę Stołeczną Policji. "Do połowy stycznia zaprezentujemy założenia przepisów anty-phishing i anty-spoofing. Zapraszam już teraz do dyskusji, co warto wdrożyć" - napisał 2 stycznia na Twitterze.

Na pytanie: "gdzie te założenia", które zadał w poniedziałek użytkownik Twittera, sekretarz stanu ds. cyfryzacji odpowiedział, że w piątek zostały omówione z operatorami i zostaną zaprezentowane w tym tygodniu.