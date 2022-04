Cieszyński: politykę klimatyczną trzeba łączyć z cyfryzacją

Politykę klimatyczną trzeba w jak największym stopniu łączyć z cyfryzacją - powiedział w czwartek pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że rozwiązania w obszarze zielonych technologii opracowane przez polskich informatyków to korzyści dla środowiska i całej gospodarki.

Podczas drugiego dnia Szczytu Klimatycznego Janusz Cieszyński wskazał, że międzynarodowi inwestorzy, którzy rozważają lokowanie w Polsce przedsięwzięć technologicznych, zainteresowani są nie tylko tym, czy otrzymają od nas wystarczającą ilość energii, ale też czy będzie to energia zielona. Zaznaczył, że nowoczesne technologie umożliwiają pokonanie wyzwań stawianych przez politykę klimatyczną.

"Połączenie celów klimatycznych ze zdolnościami polskich informatyków i wynalazców to jest przepis na bardzo dobre rozwiązania, które przy odrobinie szczęścia będziemy mogli pokazać w innych krajach" - mówił w czwartek pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji. Dodał, że jest to droga do powstania w Polsce "wysokopłatnych miejsc pracy i wysokomarżowych usług".

W ocenie Cieszyńskiego połączenie rozwiązań służących ochronie klimatu z branżą cyfrową pozwoli Polsce odnieść korzyści gospodarcze. Zaznaczył, że w tym procesie bardzo istotna jest rola sztucznej inteligencji, rozwiązań opartych na analizie danych.

Trzydniowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022 organizowany jest w Warszawie przez Fundację Czyste Powietrze.