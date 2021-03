Cisco tworzy nowe centrum danych dla naszego regionu

Firma technologiczna Cisco ogłosiła utworzenie nowego centrum danych we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jego zadaniem będzie obsługa klientów działających nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale także w obszarze EMEAR (Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Rosji), wykorzystujących w swojej pracy platformę do współpracy Webex. Nowe centrum danych ma zostać uruchomione do końca czerwca 2021 roku.