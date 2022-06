CityFibre pozyskało prawie 5 mld funtów na budowę światłowodów

Firma CityFibre Holdings otrzymała od Banku Societe Generale kredyt w wysokości 4,9 miliarda funtów brytyjskich na finansowanie rozbudowy sieci światłowodowej oraz poprawę dostępu do 5G w małych miastach i na terenach słabo zurbanizowanych. W ramach prowadzonych inwestycji do sieci podłączonych zostanie 8 milionów gospodarstw domowych i 800 tysięcy podmiotów gospodarczych.

W ramach kontraktu podpisanego z rządem brytyjskim CityFibre Holdings będzie wspierać realizację programu dostępu do światłowodów w małych miastach, na terenach słabo zurbanizowanych i na wsi. Szacunki mówią o tym, że łącznie podłączonych zostanie co najmniej 8 milionów gospodarstw domowych, 800 tysięcy firm, ponad 400 tysięcy witryn sektora publicznego i 250 tysięcy hotspotów 5G.

Projekt zostanie wsparty kredytem w wysokości 4,9 miliarda funtów, którego udzieli Bank Societe Generale.

- Dostęp do szerokopasmowego internetu odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu wykluczenia cyfrowego w Wielkiej Brytanii i powinien się przyczynić do szybszego rozwoju kraju. To ważna i strategiczna transakcja jest kolejnym świadectwem pozycji banku w sektorze finansowania inwestycji w europejską infrastrukturę cyfrową - powiedział dyrektor zarządzający Societe Generale w Londynie Demetrio Salorio.

CityFibre Holdings jest dostawcą infrastruktury dla odbiorców w mniejszych miastach. Przygotowuje rozwiązania techniczne pozwalające innym podmiotom hurtowym na oferowanie usług szerokopasmowych i 5G dla obywateli, biznesu i instytucji publicznych.

