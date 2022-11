Cloud Technologies przejdzie na główny rynek giełdy w Warszawie

Cloud Technologies przejdzie na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyła emisja akcji.

Firma Cloud Technologies, koncentrująca się na sprzedaży cyfrowych danych na rynku marketingu internetowego, podała, że przejdzie na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Spółka wskazała, że 10 listopada 2022 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt, który firma złożyła 8 sierpnia 2022 w związku z planem przejścia na główny rynek GPW. Przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

- Przejście na główny rynek GPW jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii rozwoju na lata 2021- 2023, której celem jest osiągnięcie przez Cloud Technologies pozycji jednego z wiodących graczy na globalnym rynku sprzedaży danych - tłumaczy Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

- Cel ten chcemy osiągnąć przez dynamiczny rozwój organiczny, jednak jesteśmy również otwarci na akwizycje, czego przykładem jest zakończone w lipcu objęcie 100 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce TL1. Dynamicznie się rozwijamy i jesteśmy dobrze przygotowani do dalszej globalnej ekspansji - zapewnia.

Prezes Cloud Technologies wskazuje, że przejście na główny rynek GPW pozwoli firmie poszerzyć grono inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych, a także zagranicznych. Ponad 80 proc. przychodów firmy w segmencie sprzedaży danych pochodzi z USA i jest rozliczane w dolarach.

Firma Cloud Technologies w I połowie 2022 wypracowało zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) na poziomie blisko 10 mln zł, co licząc rok do roku oznaczało wzrost o 40 proc. Zysk netto przekroczył 5,9 mln zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o ponad 170 proc.