Cloud Technologies zwiększa sprzedaż

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży danych cyfrowych do odpowiedniego adresowania reklamy internetowej, opublikowała dane dotyczące sprzedaży cyfrowych informacji w listopadzie ubiegłego roku.

Cloud Technologies notuje ostatnio dwucyfrową dynamikę wzrostu - w listopadzie 2022 roku sprzedaż danych wzrosła o 45 proc. rok do roku.

- Sukcesywnie pozyskujemy nowych, zagranicznych klientów oraz zwiększamy wolumen danych dostarczanych naszym obecnym kontrahentom, czego efektem są rosnące przychody w naszym strategicznym segmencie. Globalny rynek reklamy cyfrowej, według rynkowych prognoz będzie dalej rósł przez najbliższe lata, w związku z czym sprzedaż danych będzie wciąż kołem napędowym rozwoju Cloud Technologies - komentuje Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

80 proc. przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA. Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies.

W III kwartale ubiegłego roku Cloud Technologies, dzięki koncentracji na wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych, wypracowało rekordowe wyniki. Spółka wygenerowała przychody w wysokości 12,3 mln zł i zysk netto w wysokości 5,1 mln zł. EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 6,2 mln zł, co oznacza wzrost o 39,9 proc. rok do roku. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 63,2 proc.. W ujęciu od początku 2022 roku, tj. od 1 stycznia do 30 września br., spółka wypracowała zysk netto w wysokości 11 mln zł, a EBITDA sięgnęła 15,1 mln zł.

Cloud Technologies dostarcza dane do reklamy internetowej, zasilając kampanie największych marek na całym świecie. Spółka, wykorzystując własną technologię, stworzyła chmurę danych, która zawiera informacje o 5 mld użytkowników z ponad 200 rynków na całym świecie.