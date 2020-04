CloudFerro rozpoczęło obsługę niemieckiej platformy CODE-DE

Ruszyła nowa wersja platformy Niemieckiej Agencji Aero-Kosmicznej (DLR), udostępniającej dane z europejskich satelitów, które dotyczą Niemiec - CODE-DE. Za jej rozwój odpowiedzialna jest polska firma CloudFerro, która zwyciężyła wcześniej w przetargu DLR.

Platforma zapewnia także nieograniczony dostęp do zdjęć z satelitów Sentinel-1, -2, -3, oraz -5P. Obrazy z Sentinel-2 są dostępne w wersji skorygowanej o stan atmosfery i będą mogły być następnie poddawane dalszej analizie. Platforma co miesiąc będzie udostępniała aktualną mozaikę złożoną z dokładnych zdjęć Niemiec, pokazujących nawet najmniejsze zmiany typu ruchy gruntu, zmiany wilgotności gleby lub uszkodzenia powierzchni Ziemi. Nowością będzie także dostęp do aplikacji Jupyter Hub, umożliwiającej tworzenie na platformie kodów programistycznych i projektów, opartych na danych satelitarnych, prototypowanie rozwiązań oraz zastosowanie w edukacji jako narzędzie prowadzenia zajęć.Infrastruktura chmury obliczeniowej platformy CODE-DE oraz dane satelitarne dotyczące Niemiec są przechowywane w lokalnym centrum danych, mieszczącym się we Frankfurcie nad Menem. Użytkownicy mogą również korzystać z synergii z platformą CREODIAS, która jest jednym z europejskich systemów Copernicus DIAS (Data and Information Access Services) i obejmuje ponad 16-petabajtowe repozytorium danych satelitarnych. Obie platformy współpracują ze sobą.Nowa platforma będzie zoptymalizowana pod kątem bezpieczeństwa korzystania z chmury. CODE-DE spełnia przepisy niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych oraz zostanie certyfikowana przez BSI, czyli Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji. Ma to dawać gwarancję niemieckim władzom i instytucjom, że aplikacje tworzone przez nie na platformie CODE-DE będą w pełni bezpieczne.Umowa między niemiecką stroną a CloudFerro będzie obowiązywać do końca 2022 roku, z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.CloudFerro jest polskim dostawcą infrastruktury chmurowej jako usługi (IaaS). Założona w 2015 roku przez grupę menedżerów z branży IT i telekomunikacyjnej firma oferuje przetwarzanie w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej, serwery dedykowane oraz usługi przechowywania danych.Z rozwiązań CloudFerro korzystają wiodące firmy i instytucje naukowe w Europie z różnych sektorów rynku, przetwarzające wielkie zbiory danych: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Mercator Ocean International, Niemiecka Agencja Aero-Kosmiczna (DLR), EGI i wiele innych.