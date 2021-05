CloudFerro tworzy chmurę obliczeniową dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

CloudFerro, polski dostawca świadczący usługi z zakresu technologii chmur obliczeniowych, realizuje kontrakt na dostarczenie systemu długookresowej archiwizacji danych satelitarnych (Long Term Archive) Europejskiej Agencji Kosmicznej. Serwis LTA gromadzi informacje pochodzące z satelitarnej obserwacji Ziemi i liczy dziś ponad 50 PB danych, z których korzystają naukowcy, badacze i administracje rządowe z całego świata.

Technologia w chmurze

CloudFerro dostarcza innowacyjną technologię polegającą na wyłącznym wykorzystaniu pamięci dyskowej zamiast tradycyjnej biblioteki taśmowej lub rozwiązania hybrydowego. Taka metoda oparta wyłącznie na dyskach jest zdecydowanie wydajniejsze niż dotychczasowe technologie stosowane do archiwizacji danych, łatwe w implementacji i konkurencyjne kosztowo. Zapewnia też wysokowydajny dostęp do całego archiwum danych – wewnętrzne testy potwierdzają możliwość wydawania nawet 2PB danych dziennie.CloudFerro dostarcza innowacyjne usługi przetwarzania w chmurze. Tworzy i obsługuje chmury obliczeniowe dla wyspecjalizowanych rynków, m.in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego, badań klimatu i nauki. Specjalizuje się w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, w tym wielopetabajtowych repozytoriów danych satelitarnych obserwacji Ziemi.Firma oferuje rozwiązania w modelu chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej, oparte na otwartych technologiach, dostosowane do potrzeb użytkownika. Świadczy też usługi w zakresie dedykowanego wsparcia technicznego, realizowane przez lokalny zespół specjalistów IT.Z rozwiązań polskiego dostawcy korzystają firmy i instytucje naukowe w Europie z różnych sektorów rynku, przetwarzające wielkie zbiory danych: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), EUMETSAT, Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Mercator Ocean International, Niemiecka Agencja Aero-Kosmiczna (DLR), czy EGI.