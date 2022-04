Co dalej z rynkiem usług telekomunikacyjnych?

Nie milknie krytyka wokół rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o cyberbezpieczeństwie, na których ma się opierać system budowy sieci 5G w Polsce. Kryteria oceny profilu ryzyka, zdaniem ekspertów, są nadal nieprecyzyjne, a koszty wymiany sprzętu i ewentualne pozwy odszkodowawcze obciążą znacząco portfele podatników.

Nieprecyzyjne kryteria oceny za dostawcę wysokiego ryzyka – dyskryminujące zapisy dot. narodowości.

23-proc. prognozowany wzrost kosztów sprzętu telekomunikacyjnego – telekomy przerzucą wydatek na swoich klientów.

Najważniejsze instytucje państwa w jednej infrastrukturze telekomunikacyjnej – realny paraliż w przypadku cyberataku.

Dwa lata temu Ministerstwo Cyfryzacji zainicjowało prace nad nowym systemem dotyczącym cyberbezpieczeństwa. Średniorocznie 3,5 razy pojawiały się kolejne aktualizacje tego samego dokumentu. W połowie marca br. opublikowano siódmą już odsłonę projektu. Nowelizacja ustawy o KSC (krajowym systemie cyberbezpieczeństwa) w dalszym ciągu przynosi więcej pytań, niż odpowiedzi oraz nie rozwiewa obaw rynku.

- Jeżeli ktoś tworzy ustawę, która ma w nazwie bezpieczeństwo, to [oczekuje – dop. red.], że ta ustawa pomoże nam, zespołom technicznym w osiągnięciu tego bezpieczeństwa i da nam nowe narzędzia do walki z cyberprzestępczością itd. Ale okazuje się, że nie umiemy tych pozytywów w tej ustawie znaleźć, widzimy tylko obciążenia, ograniczenia, ryzyko poniesienia kosztów, ale żadnej pomocy. (…) Wierzymy, że da się tą ustawę zupełnie inaczej skonstruować, żeby nam pomagała. Bo ona może nam pomóc, ale musimy zmienić podejście. Nie przeszkadzajmy, nie nakładajmy nowych obowiązków, wymogów, tylko spytajmy, jak możemy pomóc – mówi Karol Skupień, prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE), zwracając się do polityków o otwartość na argumenty branży.

Monopolizacja firm z Europy i USA

Przyjęcie kryterium eliminującego z rynku podmioty ze względu na narodowość (firmy poza kontrolą UE i NATO), stworzy dogodną sytuację dla wybranej grupy odbiorców. Prawnicy wskazują, że w świetle prawa krajowego oraz międzynarodowego, a także umów bilateralnych, których stroną jest Polska – będzie to sprzeczne z przepisami oraz narazi Skarb Państwa na konsekwencje finansowe.

W ostatniej, siódmej odsłonie, projektu nowelizacji o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) znalazły się rozwiązania, które nie sprzyjają równemu traktowaniu podmiotów gospodarczych. Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. dr hab. Maciej Rogalski wskazuje, że zapisy noweli w obecnym brzmieniu są sprzeczne m.in. z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu UE i art. 21 Karty Praw Podstawowych, które mówią o zakazie dyskryminacji z powodu kraju pochodzenia. - Co prawda, art. 22 Konstytucji RP, daje podstawę do ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na interes publiczny.

Jednak z wykładni przepisów międzynarodowych, w tym np. postanowień Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że „ciężar dowodu takich ograniczeń spoczywa na państwie; wykazania, że te przepisy są niezbędne dla zapewnienia skutecznej ochrony tych interesów, czyli wykazania, że rzeczywiście istnieje poważne zagrożenie, naruszające podstawowe interesy bezpieczeństwa tego państwa – podkreśla prof. Rogalski. I dodaje, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że powinno ono być doprecyzowane. - Należy przynajmniej wskazać, na czym polega to zagrożenie, wynikające z tego, że np. sprzęt pochodzący od określonego dostawcy stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa – wyjaśnia prof. Rogalski.

Konsekwencje finansowe dla budżetu państwa i gospodarstw domowych

Wykluczenie z rynku firm ze względu na kryterium narodowościowe, stwarza również poważne ryzyko strat dla budżetu państwa, z tytułu pozwów o odszkodowanie. Dostawcy sprzętu spoza Europy, którzy zostaną zmuszeni do wycofania się z polskiego rynku telekomunikacyjnego, mogą sądowo dochodzić swoich praw. To jedne z wielu kosztów pośrednich ustawy o cyberbezpieczeństwie, które należy brać pod uwagę, obok tych oczywistych, związanych z wymianą sprzętu czy zakupem nowych urządzeń od firm, które pozostały na rynku.

- Wiemy bardzo dobrze, że ten rynek jest już ukształtowany, panuje na nim konkurencja kilku najsilniejszych graczy i wyeliminowanie jednego lub więcej graczy – nazwijmy to tak ogólnie z krajów spoza UE i NATO – naturalnie wpływa na istotny wzrost cen. Ten drobny koszt bezpośredni był szacowany na około 3 – 4 miliardy złotych, koszt pośredni był szacowany na między 17 a 23% wzrostu kosztów sprzętu ogólnie z powodu obniżenia konkurencji na rynku – Wojciech Kozłowski, partner w kancelarii Dentons.

Eksperci wskazują na całą grupę kosztów pośrednich, jakie będziemy musieli ponieść przy okazji tej regulacji – np. wynikający z eliminacji z polskiego rynku telekomunikacyjnego dużej grupy małych, średnich operatorów, których usługi bazują na współpracy z firmami spoza Europy i USA. Firmy sektora MŚP zrzeszone w KIKE obawiają się, że wykluczenie z rynku 5G firm azjatyckich, z którymi współpracują, uderzy bezpośrednio w nich, zmuszając do zaprzestania działalności gospodarczej.

Jak informuje KIKE, lokalni operatorzy nie są w stanie konkurować z dużymi korporacjami, a konieczność wycofania sprzętu to dla nich olbrzymi wydatek, z którym sami sobie nie poradzą. - Naszym zdaniem, doprowadzenie do sytuacji, gdzie będziemy zamykać polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i oddawać rynek firmom zagranicznym, z pewnością nie służy bezpieczeństwu państwa – mówi prezes Skupień.

Problemu nie rozwiązuje również wskazany w ustawie okres 5 i 7 lat na wymianę sprzętu, ponieważ zdaniem KIKE, duże, certyfikowane korporacje „nie są zainteresowane w ogóle handlowaniem z małymi polskimi firmami”. - Ustawa jakby zmusza nas do kupowania europejskiego sprzętu, ale nie zmusza europejskich producentów do sprzedawania tego sprzętu nam, więc możemy zostać po prostu bez urządzeń – wskazuje prezes KIKE.

Jedna sieć telekomunikacyjna dla strategicznych instytucji państwa

Branża telekomunikacyjna sceptycznie podchodzi także do pomysłu stworzenia jednej sieci komunikacji strategicznej dla najważniejszych instytucji w państwie, w tym administracji rządowej i samorządowej, służ porządkowych i ratowniczych, sądów czy wojska etc. Branża ironizuje, że „jedynie fryzjerzy i kosmetyczki nie wchodzą w zakres tej ustawy” – bowiem tak szeroki jest zakres instytucji zobowiązanych przez nowelę do korzystania z infrastruktury jednego operatora, począwszy od takich sektorów jak energetyka, bankowość, infrastruktura krytyczna, po rząd, policję, wojsko, samorząd oraz całą administrację państwową.

Dostawcą rozwiązań teleinformatycznych miałaby być firma Exatel, a odpowiedzialność za cały proces spoczywałby na spółce Skarbu Państwa – Polskie 5G. Exatel, to niewielka firma telekomunikacyjna, ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która zatrudnia nieco ponad 400 osób.

Zdaniem ekspertów zajmujących się cyberbezpieczeństwem, taka centralizacja sieci jest niebezpieczna. Podstawą cyberbezpieczenstwa jest dywersyfikacja, separacja, segmentacja i szyfrowanie. Tymczasem, jak wskazuje gen. Włodzimierz Nowak, ekspert ds. telekomunikacji i bezpieczeństwa, były członek zarządu T-Mobile i były pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, przy budowie operatora strategicznej sieci nie ma ani jednego słowa o tym, że będzie on dostarczał jakiekolwiek wyszukane usługi czy usługi bazujące na bezpiecznej sieci, czy sieci szyfrowanej, czy będzie dostarczał jakiekolwiek usługi kryptograficzne tym wszystkim, najważniejszym abonentom państwowym.

- Kumulowanie wszystkich najważniejszych instytucji u jednego operatora, którego potencjał telekomunikacyjny ocenia się na mniej niż 5% krajowego potencjału telekomunikacyjnego, to jest proszenie się o duże kłopoty – przestrzega gen. Włodzimierz Nowak. Jego zdaniem, wyeliminowanie takiego operatora, w przypadku kryzysu militarnego czy cybernetycznego, może doprowadzić do paraliżu państwa.

Nowa wersja projektu ustawy o cyberbezpieczeństwie jest od kilku tygodni dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji.