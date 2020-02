Co drugi brytyjski 10-latek ma własnego smartfona

50 proc. brytyjskich 10-latków posiada swojego smartfona, a co czwarty 3 i 4-latek ma własny tablet, z czego 15 proc. z nich może brać go ze sobą do lóżka – wynika z raportu brytyjskiej agencji rządowej Ofcom. To znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Ofcom, czyli państwowy urząd nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji w Wielkiej Brytanii,co roku bada nawyki dzieci i nastolatków w odniesieniu do mediów oraz urządzeń elektronicznych, z jakich korzystają.

Według Ofcam liczba dzieci w wielu 9 i 10 lat mających telefony komórkowe podwoiła się w porównaniu do poprzednich lat.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla tych dzieci, które nigdy nie znały rzeczywistości bez internetu, różnica pomiędzy światem cyfrowym, a realnym często jest niedostrzegalna" - powiedział brytyjskiej stacji BBC Yih-Choung Teh dyrektor ds. strategii i badań z Ofcom.

Raport ujawnił także, że własne smartfony posiada już 5 proc. dzieci w wieku 5-7 lat i 83 proc. nastolatków w wieku 12-15 lat. Badanie pokazało także, że co czwarty (24 proc.) z 3 i 4-latków ma własny tablet, a 15 proc. może zabierać go do łóżka, kiedy kładzie się spać.

Dzieci też coraz chętniej udzielają się w mediach społecznościowych - własne konto mają już 3 i4-latki (1 proc.) 4 proc. w wieku 5-7 lat, 21 proc. dzieci w wieku od 8 do 11 lat i aż co siódme od 12 do 15 lat. Najchętniej wybierane są takie platformy jak Snapchat i Facebook, chociaż wybierają je najczęściej starsze dzieci. Dodatkowo 62 proc. małoletnich deklaruje, że korzysta z WhatsAppa.

Co ciekawe, raport wykazał również, że coraz więcej starszych dzieci korzysta z mediów społecznościowych, żeby wyrazić swoje poparcie dla kampanii społecznych. Ofcom nazywa to "efektem Grety", od imienia aktywistki klimatycznej Grety Thunberg.

Dzieci grają też chętnie w gry online, częściej chłopcy niż dziewczynki. Online gra 71 proc. chłopców i tylko 8 proc. dziewczynek; chłopcy grają też dłużej, bo średnio 14,5 godzin tygodniowo, a dziewczynki - 7,5 godziny.

Dzieci też chętniej niż w telewizji oglądają filmy na platformach takich jak np. Netflix. Deklaruje tak 80 proc. dzieci; 25 proc. przyznaje, że nigdy nie oglądała telewizji, bo woli oglądać wideo w sieci.

Badanie zostało przeprowadzone w 2019 r. i wzięło w nim udział ponad 3,2 tys. dzieci i ich rodziców.