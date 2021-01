Co nas czeka w technologiach? 10 najważniejszych wydarzeń w tym roku

Rok 2021 będzie obfitował w liczne technologiczne premiery i wydarzenia. Wybraliśmy - subiektywnie, rzecz jasna, ale nie bez namysłu i analizy - dziesięć szczególnie wartych uwagi. Prócz flagowych smartfonów i nowych procesorów, przyjrzeliśmy się też budowie sieci 5G i postępom w eksploracji kosmosu. Przy okazji znaleźliśmy także ciekawe przykłady pochodzące z polskich firm...

Zwijanie Oppo

Qualcomm szykuje więcej mocy

Intel buduje rakietę

Nowa rakieta księżycowa

Satelity made in Poland

Stacja kosmiczna made in China

Nowa ulga

W 2021 roku doczekamy się następcy składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip. Model Galaxy Z Flip 2 powinien mieć wyraźnie większy ekran oraz ulepszony zawias, który - dzięki zastosowaniu trybu Flex - pozwoli na korzystanie z urządzenia w dowolnej jego pozycji, a nie jedynie rozłożonej i złożonej. Przeprojektowany zawias pozwala też na zamknięcie smartfona w taki sposób, by pomiędzy klapkami nie było żadnej przerwy.Ponadto nowy model wzbogaci się zapewne o kamerę do selfie, przez co liczba obiektywów wzrośnie z dwóch do trzech.Z kolei nowe rozsuwane smartfony powinny wypuścić w 2021 roku na rynek firmy LG, Xiaomi oraz Oppo. Przy czym ta ostatnia - zamiast rozkładanego smartfona, opartego na zawiasach - proponuje urządzenie z rozsuwanym ekranem.Model X 2021 cechować będzie elastyczny ekran, który nie łamie w miejscu zawiasów, ale... "zwija". Mechanizm Roll Motor będzie uruchamiał się po naciśnięciu jednego przycisku i zmieniał wielkość ekranu w zakresie od 6,7 do 7,4 cali, co - w największej z opcji - da proporcje zbliżone do kwadratu.Smartfony nie działałyby coraz szybciej, gdyby producenci procesorów nie dokonywali stałego postępu. W 2021 roku powinniśmy zobaczyć na rynku pierwsze urządzenia, które będą wykorzystywały najnowszy układ firmy Qualcomm - Snapdragon 888.Według zapewnień producenta Snapdragon 888 to bardzo wydajny procesor wykonany w 5-nm "litografii". Spore udoskonalenia w GPU Adreno mają m.in. zapewnić rozgrywkę w 144 fps (klatkach na sekundę). Do tego dochodzi nowy modem 5G Snapdragon X60.Snapdragon 888 zapewni wsparcie dla najnowszych standardów łączności bezprzewodowej, jak Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Według wstępnych zapowiedzi flagowe telefony z nowym procesorem przygotowują już firmy Asus, Black Shark, LG, Meizu, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi i ZTE.W przypadku komputerów stacjonarnych istotna będzie premiera w 2021 roku nowej, jedenastej, generacji procesorów Intela o nazwie Rocket Lake.Mają to być ostatnie procesory, które będą produkowane w litografii 14 nm. Zaproponują zupełnie nową architekturę, która przyniesie 19-procentowy wzrost wydajności IPC. Przy czym możemy spodziewać się jednostek 8-rdzeniowych i 16-wątkowych, o współczynniku TDP (Thermal Design Power) wynoszącym do 125W.Flagowym modelem stanie się Intel Core i9-11900K, czyli układ 8-rdzeniowy i 16-wątkowy o taktowaniu Turbo do 5,3 GHz na jednym rdzeniu lub 4,8 GHz na wszystkich rdzeniach.Nowa platforma obsługuje standard PCI-Express 4.0 (do 20 linii) i - mimo wprowadzenia chipsetów z serii 500 - będzie kompatybilna z aktualnymi modelami płyt głównych z serii 400 (poza H410 i B460).Jeśli już jesteśmy przy rakietach, to amerykańska NASA na listopad 2021 roku zaplanowała pierwszy start superciężkiej rakiety Space Launch System (SLS), która - w ramach misji Artemis - obsłuży nowe loty załogowe na Księżyc.Na pokładzie SLS ma znaleźć się statek Orion: jego zadanie to okrążenie naturalnego satelity Ziemi. Na 2023 rok planowany jest zaś załogowy lot na orbitę Księżyca, a w 2024 roku postawienie ludzkiej stopy na jego powierzchni.Prace nad rakietą SLS nie przebiegają gładko... W styczniu 2021 testy silników przerwano - z powodu problemów technicznych. Nie jest zatem wykluczone, że pierwszy lot rakiety zostanie przełożony na 2022 rok.Polska branża kosmiczna znajduje się jeszcze na dosyć wczesnym etapie rozwoju, ale i tak w 2021 roku dostarczy nam ważnego wydarzenia.Jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku zakończyć ma się warty 15 mln zł projekt „Renesans” polegający na budowie modelu polskiej kwalifikowanej platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Realizująca go polska firma Creotech Instruments chce z jego wykorzystaniem dostarczać na rynek komercyjne satelity do różnych zastosowań.- Zyskamy modułową platformę do budowy satelitów o rozmiarach od 30 x 30 x 10 cm i masie 10 kg do 30 x 30 x 60 cm i masie 60 kg - tłumaczy Jacek Kosiec, prezes Creotech Instruments.Po opracowaniu platformy rozpoczną się przygotowania do budowy na jej fundamencie satelitów, które trafią na orbitę Ziemi.W tym pomoże projekt „System mikrosatelitarny EagleEye”, który Creotech zgłosił w konsorcjum z firmą Scanway i Centrum badań Kosmicznych PAN. Jego wartość sięga niemal 45 mln zł, z czego ponad 27 mln zł zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.- Celem jest wystrzelenie satelity optoelektronicznego, dostarczającego zdjęcia w paśmie optycznym. Co ważne: skorzystamy tu z efektów projektu „Renesans”, bo kamera przygotowana przez Scanway pod koniec 2023 roku ma polecieć na orbitę na pokładzie naszej autorskiej platformy HyperSat - tłumaczy Jacek Kosiec.I dodaje, że umieszczenie własnego satelity na orbicie pozwoli nam jednocześnie osiągnąć poziom space heritage, czyli kosmicznego doświadczenia, a to otworzy drzwi do jeszcze większych i bardziej zaawansowanych przedsięwzięć.Z czasem na orbitę trafią kolejne nasze satelity, które mogą tworzyć mikrokonstelacje - przewiduje.Choć dla rozwoju polskiej branży kosmicznej przedsięwzięcia realizowane przez Creotech Instruments mają fundamentalne znaczenie, to uwaga świata skupi się raczej na dużo większych projektach. W 2021 roku duże ambicje związane z eksploracją kosmosu zamierzają potwierdzić Chiny.Państwo Środka coraz śmielej rywalizuje ze Stanami Zjednoczonymi także w przestrzeni kosmicznej. Po latach przygotowań oraz budowie dwóch małych próbnych stacji Chiny rozpoczną w 2021 roku budowę stałej, dużej stacji orbitalnej o nazwie Tiangong 3. Jej główny moduł - Tianhe - powinien zostać wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiecie Długi Marsz 5B jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku.Przypuszczalnie też w 2021 roku do zalążka stacji dotrze pierwszy statek towarowy Tianzhou 2, a także pierwsza misja załogowa Shenzhou 12.To nie koniec spektakularnych wydarzeń kosmicznych z udziałem Chin w 2021 roku. Na Marsa leci już pierwsza chińska misja - Tianwen 1. Składa się ona z orbitera i lądownika z łazikiem.Orbiter będzie satelitą marsjańskim i ma zająć się teledetekcyjnym badaniem Czerwonej Planety. A lądownik dostarczy na jej powierzchnię łazik, który jest wyposażony m.in. w radar penetrujący powierzchnię 100 m poniżej poziomu gruntu oraz zestaw instrumentów pogodowych i kamer.Chińska misja - jeśli plany się ziszczą - dotrze na orbitę Marsa już w lutym 2021 roku, ale lądownik pojawi się na powierzchni planety dopiero 23 kwietnia.To bardziej premiera prawna i fiskalna, ale za to o bardzo dużym znaczeniu dla części branży technologicznej działającej w Polsce. Do połowy 2021 roku powinna wejść w życie podatkowa ulga robotyzacyjna dla firm, które inwestują w robotyzacje i automatyzację.Chodziłoby o odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami firm w robotyzację.- To krok w dobrą stronę, ponieważ - jak pokazują doświadczenia z innych regionów - zachęty fiskalne są najskuteczniejsze. Wspomniane rozwiązanie nie będzie jedynym instrumentem, który rząd szykuje w dziedzinie ulg proinnowacyjnych na nowy rok. W planach jest także ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz ulga na prototypy - stwierdził w niedawnej rozmowie z WNP.PL Tomasz Zając, dyrektor do spraw rozwoju w firmie BPSC, dostawcy oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.