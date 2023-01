Co stymuluje, a co ogranicza technologie Przemysłu 4.0?

Technologie Przemysłu 4.0 wydają się koniecznością. Czy jednak przemysł jest już wystarczająco zrobotyzowany? Jakie wyzwania stoją przed firmami myślącymi o Przemyśle 4.0? Czy obecne problemy przyspieszą, czy spowolnią digitalizację? O tym będziemy rozmawiać podczas EEC Trends.

Pandemia koronawirusa z licznymi lockdownami i przerwaniem łańcuchów dostaw spowodowała wzrost znaczenia systemu zarządzania informacjami dotyczącymi zapasów.

Skok cen energii i jej nośników skłania do rozwiązań wspomagających osiąganie większej efektywności, a szczególnie energooszczędności.

Barierą inwestycji może być jednak osłabienie koniunktury widoczne w wielu segmentach gospodarki. Może to zmusić firmy do wybierania między inwestowaniem a zaciskaniem pasa.

Na temat perspektyw i wyzwań stojących przed rynkiem technologii Przemysłu 4.0 oraz firmami, które chcą w te technologie inwestować, będziemy rozmawiać na konferencji EEC Trends w Warszawie podczas sesji „Digitalizacja w praktyce” 6 lutego 2023 r. Zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu. EEC Trends będzie wstępem do XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Ostatnie trzy lata to okres ogromnego wzrostu znaczenia technologii Przemysłu 4.0. Pierwszym do tego impulsem była pandemia koronawirusa z licznymi lockdownami i przerwaniem łańcuchów dostaw. W tym wypadku ogromnym wsparciem dla zarządzania produkcją okazała się możliwość uzyskania dzięki danym informacji o tym, jakie części do produkcji są w zakładzie lub u jego dostawców, jakie są w drodze, w którym dokładnie miejscu tej drogi i kiedy mogą być dostępne. Ta wiedza w znakomity sposób pozwalała utrzymywać jak najdłużej ciągłość produkcji, planować konieczne przerwy i restarty.

Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Grupy Amica, jeden z prelegentów zaproszonych do udziału w sesji „Digitalizacja w praktyce”, podkreślał wzrost znaczenia systemu zarządzania informacjami dotyczącymi zapasów m.in. w przygotowanym przez Grupę PTWP raporcie „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce”.

- Prawdziwym wyzwaniem i bazą naszej transformacji cyfrowej jest jednak powiązanie wielu różnych informacji, systemu do zarządzania przedsiębiorstwem, czyli ERP, logistyki, prognozy popytu, w coś co nazywamy możliwością analizy różnych scenariuszy. Zbieramy dane do jednego narzędzia analitycznego, w którym mamy 7 modeli kosztowych, np. model kosztów logistycznych, produkcyjnych, osobowych, administracyjnych - wylicza Robert Stobiński.

Wzrost cen energii zwiększył zainteresowanie energooszczędnością

Od połowy roku 2021 rośnie znaczenie innego sektora wykorzystania danych i automatyzacji procesów. Pozwalają one na osiąganie większej efektywności, a szczególnie energooszczędności. W drugim półroczu 2021 przyspieszył trend wzrostu cen surowców i energii, które po napaści Rosji na Ukrainę, do której doszło 24 lutego 2022 roku, wystrzeliły w górę.

Raport fundacji Digital Poland pokazał, że aż 49 proc. małych i średnich przedsiębiorstw określa podwyżki cen energii elektrycznej jako „dotkliwe”.

Dodatkowym ryzykiem stały się zapowiedzi limitowania energii czy gazu dla przemysłu. W sumie powoduje to, że przedsiębiorstwa zaczynają inaczej patrzeć na kwestię energooszczędności.

- Duże firmy lepiej lub gorzej, ale będą w stanie przez ten proces przejść w sposób zaplanowany. Boję się jednak, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w niektórych przypadkach nie mieć nawet czasu odpowiednio zareagować na zmiany, które nas czekają... Jednym z powodów jest brak wśród wielu MŚP odpowiednich zasobów i struktur, które pozwoliłyby szybko i skutecznie odpowiadać na zmieniające się uwarunkowania - prawne oraz rynkowe - w dziedzinie zużycia i cen energii - mówi Tomasz Wolanowski, wiceprezes ABB, kolejny panelista zaproszony do udziału w sesji.

Inny zaproszony panelista, Marek Gabryś, prezes spółki AIUT, uważa, że Przemysł 4.0 jest osiągalny dla dużych i małych firm. Potrzebna jest jednak otwartość na wprowadzanie nowych technologii. Widzi on taką otwartość wśród wielu polskich przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacje nie z nadmiaru środków, ale w celu osiągnięcia konkretnych efektów - „z głodu, a nie z przejedzenia”.

Gotowość do wprowadzania nowych rozwiązań częściej jest także widoczna wśród firm, które przygotowują i realizują długoterminowe strategie rozwoju. Firmy widzące przyszłość na krótkim dystansie (rok czy dwa lata) zwykle myślą kategoriami marży na dziś lub najbliższy rok, a w tym wypadku konieczne inwestycje bywają hamulcem.

Odbiorcy coraz częściej wymagają od dostawców wejścia w Przemysł 4.0

Innym bodźcem do cyfryzacji jest udział w długich, międzynarodowych, a czasem międzykontynentalnych łańcuchach dostaw, w których często odbiorcy wymuszają cyfryzację, chcąc mieć możliwość uzyskiwania szybkich i wiarygodnych informacji na temat nadchodzących dostaw. To choćby przykład branży motoryzacyjnej, należącej do najbardziej zdigitalizowanych segmentów przemysłu.

Z drugiej strony pojawiają się także głosy, mówiące o tym, że cyfryzacja i technologie Przemysłu 4.0 to wciąż w Polsce melodia dalekiej przyszłości. Przede wszystkim, dlatego że ledwie co czwarta fabryka jest odpowiednio zrobotyzowana, a automatyzacja i robotyzacja to wymóg istnienia Przemysłu 4.0, bo zapewniają odpowiednią ilość danych potrzebnych do analizy.

Gotowości do wprowadzania nowych technologii muszą jednak towarzyszyć odpowiednie warunki rynkowe, które pozwolą sfinansować i zamortyzować wymagane do tego inwestycje. Obserwowane spowolnienie gospodarcze jednych skłoni do poszukiwania nowych rozwiązań, a innych do zaciskania pasa i ograniczania wydatków. Dziś wciąż nie wiadomo, jak duże będzie spowolnienie, a więc także który z tych trendów ostatecznie wygra.

„Digitalizacja w praktyce” – panel na EEC Trends 6 lutego

Na temat perspektyw i wyzwań stojących przed rynkiem technologii Przemysłu 4.0 oraz firmami, które chcą w te technologie inwestować, będziemy rozmawiali 6 lutego 2023 r. w Warszawie podczas panelu „Digitalizacja w praktyce” na konferencji EEC Trends.

Wśród zapowiadanych tematów, oprócz zasygnalizowanych powyżej, są także:

Trendy i technologie w strategiach firm. Biznesowe realia wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Co je stymuluje, a co ogranicza? Obszary cyfrowego świata, w których inwestycje przyspieszają. Chmura, big data, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, technologie Przemysłu 4.0 – adaptacja projektów do aktualnych realiów i zmieniających się potrzeb.

Udział w debacie zapowiedzieli: Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Dassault Systèmes; Marek Gabryś, prezes, AIUT Sp. z o.o.; Kamil Grotnik, kierownik sekcji programów i konkursów krajowych, Biuro Strategii i Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej, Grupa Amica; Tomasz Wolanowski, wiceprezes zarządu, ABB Sp. z o.o. Dyskusję będzie moderował Piotr Myszor, redaktor, WNP.PL.