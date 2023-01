Co trzecia firma w Polsce wstrzymuje automatyzację

Połowa firm w Polsce jest gotowa na wdrożenie nowoczesnych technologii, ale co trzecia wstrzymuje automatyzację ze względu na trudne i niepewne otoczenie makroekonomiczne – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy”.

Według "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service 51 proc. firm jest gotowych na nowoczesne technologie. Na zdecydowany brak gotowości do wdrożenia automatyzacji wskazuje 15 proc. przedsiębiorców, a co piąty deklaruje, że raczej nie jest gotowy na taki krok.

Konkretne działania związane z automatyzacją są wdrażane w 28 proc. firm. Są to głównie duże przedsiębiorstwa - 41 proc. wskazuje na to, że automatyzacja już się u nich dzieje, w porównaniu do 28 proc. średnich i zaledwie 16 proc. małych firm. Ponadto, co piąty pracodawca planuje działania związane z automatyzacją w niedalekiej przyszłości, a 17 proc. na razie nie planuje, ale tego nie wyklucza. Sceptyków automatyzacji jest 23 proc. - to firmy, które nie wdrażają aktualnie i nie planują wdrażać automatyzacji w przyszłości - wynika z badania.

Działania związane z automatyzacją są wstrzymane

Według autorów barometru na działania firm, które nie wdrażają automatyzacji, ale planują to w bliższej lub dalszej przyszłości, wpływa aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza. Co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że ze względu na trudne i niepewne otoczenie makroekonomiczne działania związane z automatyzacją są wstrzymane. Dotyczy to zwłaszcza firm średniej wielkości, zatrudniających od 50 do 249 pracowników - 42 proc. z nich wstrzymało działania związane z automatyzacją, w porównaniu do 31 proc. dużych i 29 proc. małych firm.

Na wstrzymanie prac związanych z automatyzacją ze względu na trudną sytuację społeczno-gospodarczą wskazują głównie przedsiębiorcy z sektora produkcji (51 proc.) oraz budownictwa (45 proc.).

Połowa ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że automatyzacja lub robotyzacja wprowadzona w firmie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia - dotyczy to 48 proc. małych przedsiębiorstw, 55 proc. średnich i 47 proc. dużych.

Automatyzacja przyczyni się do likwidacji 85 mln miejsc pracy

Przypomniano, że według prognoz przedstawionych podczas World Economic Forum 2020 automatyzacja przyczyni się do likwidacji 85 mln miejsc pracy na całym świecie w ciągu pięciu lat. Przewidywano też, że nowoczesne technologie stworzą 97 mln nowych miejsc pracy, które na ogół będą wymagały nowych umiejętności i dodatkowego wykształcenia.

Krzysztof Inglot z Personnel Service zwrócił uwagę, że firmy będą musiały przygotować swoją kadrę na zmiany związane z automatyzacją. "Szkolenia z zakresu obsługi nowych systemów i maszyn planuje 43 proc. firm, a niemal co czwarty przekwalifikuje osoby, którym robot zabierze pracę. Dodatkowo, co piąta firma na razie nie planuje takich działań, ale nie wyklucza, że w przyszłości konieczne będą szkolenia dla pracowników lub ich przekwalifikowanie" - wskazał. Dodał, że brak przygotowania kadry na wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji zakłada tylko 6 proc. firm.