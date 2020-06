Cogision: w dobie pandemii cyfrowa transformacja firm to konieczność

W dobie pandemii koronawirusa cyfrowa transformacja firm stała się koniecznością - ocenia w rozmowie z PAP szefowa spółki Cogision Agnieszka Olek. Jak zauważa, wiele przedsiębiorstw zrozumiało, że transformacja jest niezbędna do ich przetrwania.

Zdaniem Agnieszki Olek gotowość do wdrażania cyfrowych zmian w polskich firmach jest większa, niż przed kryzysem wywołanym pandemią nowego koronawirusa. "Praktycznie każdy podmiot, z którym ostatnio rozmawiamy, jest zainteresowany cyfrową transformacją" - zauważa i dodaje, że wcześniej najczęściej spotykanym motywatorem do wprowadzania zmian była chęć redukcji kosztów działalności firm, dzisiaj natomiast digitalizację wymusza niespotykana wcześniej sytuacja.

Partnerka zarządzająca Cogision podkreśla, że coraz więcej przedsiębiorców kieruje się myśleniem, według którego to kanały mobilne odgrywają największe znaczenie w świecie cyfrowym. "Pociąga to za sobą radykalne uproszczenie procesów, konceptów produktowych, komunikacji, i staje się naturalnym krokiem do zmiany akcentów" - mówi. Mimo to cyfrowa transformacja firm wciąż niesie ze sobą pewne problemy - "wiele firm robi ją byle jak, byle mieć poczucie, że są już w kanałach zdalnych, na przykład zastępując kontakt telefoniczny e-mailem" - wskazuje Agnieszka Olek. Dodaje, że sporo przedsiębiorców podchodzi jednak do kwestii cyfrowych przemian poważnie, myśląc również o doświadczeniach użytkowników i klientów.

Polska na tle innych krajów europejskich w niektórych aspektach zdaniem szefowej firmy Cogision radzi sobie bardzo dobrze. W jej ocenie to zasługa późnego wejścia w proces przyswajania nowych technologii, takich jak telefonia komórkowa czy cyfrowe usługi płatnicze. Usługi te były nieobecne przed transformacją ustrojową, podczas gdy w innych krajach były już rozwijane. "Kiedy się pojawiły, z marszu wskoczyliśmy na wyższy poziom rozwoju względem krajów Europy Zachodniej" - zwraca uwagę ekspertka. "Dla kontrastu, jeśli spojrzymy na Szwecję, której najmłodsze pokolenie w zasadzie nie wie, jak wygląda fizyczny banknot, to Polska jest troszkę z tyłu" - zauważa i dodaje, że "niemniej Polacy nie mają powodu do wstydu".

Pandemia koronawirusa wymusiła transformację cyfrową wielu firm - również tych, które na rynku polskim cieszą się wieloletnią tradycją i znane są ze swojego konserwatywnego podejścia do sprzedaży. W rozmowie z PAP Agnieszka Olek stwierdziła, że nie wierzy w całkowitą przemianę biznesów rzemieślniczych czy rękodzielniczych, gdyż "oznaczałoby to totalną zmianę DNA tych przedsiębiorstw, które wówczas stałyby się czymś zupełnie innym niż dzisiaj". Szefowa Cogision zwraca jednak uwagę, że w przypadku wielu tradycyjnych firm możliwa jest częściowa digitalizacja. "Wyobraźmy sobie piekarnię z tradycjami, gdzie na stronie możemy obejrzeć produkty, które nas interesują, i w drodze do domu odebrać czekające na nas, już opłacone zamówienie" - mówi. Wskazuje, że w wypadku takich firm cyfryzacja staje się środkiem do stworzenia nowego, uzupełniającego kanału dotarcia do klientów.

"Nigdy nie wiemy jednak do końca, czy działania w procesie cyfrowej transformacji w pełni się sprawdzą" - podkreśla Agnieszka Olek. "Koncept może być świetny, możemy pracować na znakomicie zinterpretowanych badaniach i założeniach, poprawnych rekomendacjach, ale istnieje również problem implementacji (rozwiązań - PAP), na którą my jako projektanci nie mamy wpływu" - tłumaczy. Jak wyjaśnia ekspertka, w toku procesu projektowania cyfrowej transformacji powstaje propozycja wartości, które rozwiązanie ma dostarczyć podejmującej działania firmie. "Jeśli chcąca dokonać transformacji cyfrowej organizacja źle ją zaimplementuje, nawet fantastycznie zaprojektowany produkt czy usługa może okazać się fiaskiem" - ostrzega partnerka zarządzająca Cogision.

Firma, której partnerką zarządzającą jest Agnieszka Olek, zajmuje się realizacją działań strategiczno-badawczo-projektowych. Na rynku Cogision funkcjonuje od ponad dziesięciu lat. W ciągu ostatnich trzech lat spółka realizowała projekty przede wszystkim dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego, a także dla marek takich jak IKEA czy Allegro oraz dla wydawców tygodników opinii.

Małgorzata Fraser