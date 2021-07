Colt i IBM rozpoczynają współpracę nad 5G i systemami brzegowymi

Colt Technology Services rozpoczyna współpracę z IBM. Celem jest zbadanie innowacyjnych zastosowań IBM Cloud Satellite i Edge Application Manager. Firmy chcą wspólnie pomóc klientom korporacyjnym w przyjęciu strategii przetwarzania brzegowego, która umożliwi płynne przenoszenie danych i aplikacji w środowiskach chmury hybrydowej - od prywatnych centrów danych do urządzeń brzegowych.

Niedawny raport IBM Institute for Business Value zatytułowany „Dlaczego organizacje stawiają na przetwarzanie brzegowe: spostrzeżenia z brzegu” ujawnił, że 91 proc. z 1500 ankietowanych menedżerów deklaruje, iż ich organizacje planują wdrożyć strategie przetwarzania brzegowego w ciągu pięciu lat. IBM Edge Application Manager, rozwiązanie do autonomicznego zarządzania, które działa na platformie Red Hat OpenShift, umożliwia bezpieczne wdrażanie, nieprzerwaną eksploatację i zdalne zarządzanie AI, analizami i IoT w celu dostarczania analiz i wyliczeń w czasie rzeczywistym, na dużą skalę.Wprowadzenie technologii Intel Secure Device Onboard (SDO), udostępnianej jako oprogramowanie open source za pośrednictwem Linux Foundation, zapewnia bezobsługową konfigurację węzłów brzegowych i umożliwia przedsiębiorstwom jednoczesne zarządzanie nawet 40 tys. urządzeń brzegowych na jeden hub, z możliwością korzystania z usług od wielu dostawców jednocześnie.IBM Edge Application Manager to pierwsze w branży rozwiązanie oparte na projekcie open-source, Linux Foundation Open Horizon.Colt jest częścią ekosystemu partnerów IBM. Współpracuje z ponad 30 producentami sprzętu, dostawcami sieci, usług IT i oprogramowania. Celem jest wdrażanie opartych na otwartych standardach rozwiązań natywnych dla chmury, które mogą autonomicznie zarządzać aplikacjami brzegowymi na dużą skalę.Ekosystem partnerów IBM napędza hybrydowe środowiska chmurowe, pomagając klientom zarządzać przetwarzaniem danych i modernizować infrastrukturę od lokalnych serwerów do multi cloud i wszystkiego pomiędzy za pomocą Red Hat OpenShift, wiodącej w branży platformie dla przedsiębiorstw opartej na orkiestratorze Kubernetes.