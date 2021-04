Comarch dostarczył specjalną aplikację dla spółek na giełdzie

Długo zapowiadane zmiany w formacie rocznych sprawozdań finansowych stały się faktem i pierwsze spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych złożyły raporty według standardów Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego, czyli ESEF (ang. European Single Electronic Format). Nowy obowiązek miał być dla firm dużym wyzwaniem, dlatego emitenci decydowali się na użycie narzędzi informatycznych, które pozwalają przygotować raporty ESEF.

- Czas przed raportowaniem był dla nas bardzo wymagający, ponieważ byliśmy zobowiązani stworzyć raporty w całkiem nowym formacie ESEF. Na szczęście w obszarach niejasnych dla nas, wsparli nas specjaliści Comarch, dzięki temu udało się zaraportować w wyznaczonym terminie. Aplikacja Comarch ESEF spełnia wymogi w zakresie sprawozdawczości spółek giełdowych. Comarch na podstawie doświadczeń swoich klientów wciąż wdraża nowe rozwiązania i przedstawia pomysły na rozwój tego narzędzia w kolejnych okresach - opisuje Renata Prokopczyk, główna księgowa w firmie Bioton.- Każda nowa zmiana regulacyjna w zakresie raportowania wiąże się z reorganizacją pracy w działach finansowych i sprawozdawczych spółek giełdowych. Wprowadzenie regulacji ESEF w Unimot było wyzwaniem nie tylko merytorycznym ale i technicznym, ponieważ aby złożyć raport w odpowiednim formacie należy skorzystać z narzędzi do tego przeznaczonych. My postawiliśmy na rozwiązanie Comarch ESEF, które posiada czytelny interface, co pozwala na sprawne poruszanie się po raporcie i zarządzanie znacznikami taksonomii. Naturalnie, pierwsze raportowanie w nowym formacie oznaczało wyzwanie, ale aplikacja spełniła oczekiwania i pozwoliła na terminowe, zgodne z przepisami udostępnienie raportów za rok 2020, co było dla nas kluczowe - zaznacza Maria Karbowiak, kontroler finansowy - analityk z Unimotu.W sumie z aplikacji Comarch ESEF korzysta ponad sześćdziesiąt spółek giełdowych m.in.: Apator, APS Energia, Auto Partner, Erbud, Grupa Kapitałowa Vistula Retail Group Inter Cars, Korporacja KGL, Master Pharm, Unimot, P.A. Nova,, Vigo System czy też Wawel.Aplikacja Comarch ESEF posiada wbudowany zbiór znaczników XBRL, czyli pojęć zawartych w taksonomii służących do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL. Dodatkowo oprogramowanie automatyzuje proces przenoszenia danych finansowych wprowadzonych przez pracowników działów relacji inwestorskich z arkusza kalkulacyjnego Excel. Dane wprowadzone raz do aplikacji, mogą być wykorzystywane w latach kolejnych, a samo sprawozdanie można tworzyć na podstawie roku poprzedniego, czyli wykorzystując pracę wykonaną w wcześniej.