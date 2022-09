Comarch nie boi się o PKB, obawy są zupełnie gdzie indziej

- Comarch przygotowany jest na ewentualne spowolnienie gospodarcze. Problemem są natomiast rosnące koszty pracy i zjawiska inflacyjne - opowiada WNP.PL wiceprezes do spraw finansowych Comarch Konrad Tarański.

Nie obserwujemy gwałtownego hamowania gospodarki na polskim rynku.

Pytanie pozostaje jednak otwarte: czy firmy przeznaczą środki na kupno węgla i energii elektrycznej, czy wymianę oprogramowania?

Słabszy kurs polskiej waluty pomaga eksporterom.

Czekają nas wszystkich trudne czasy i trzeba się do tego po prostu przygotować

Na ile wzrost kosztów wywołany podwyżkami cen energii i inflacją przekłada się na bieżące prowadzenie biznesu?

- Mamy do czynienia z ewidentnym wzrostem kosztów w ostatnim czasie. To znakomicie widać w naszych danych, które przedstawiliśmy po pierwszym półroczu tego roku. To oczywiście wynika z sytuacji na rynku pracy, ale podkręcane także jest przez inflację i zmiany podatkowe, które zostały implementowane w tym roku.

Ten wzrost kosztów jest naprawdę bardzo duży. Z drugiej strony wszyscy mówią o tym spowolnieniu, które ma nastąpić, a to może oznaczać, że wiele firm będzie się wstrzymywać z zakupami dóbr inwestycyjnych, w tym między innymi właśnie z oprogramowaniem. Będą myśleć o tym, że trzeba na przykład kupić węgiel czy energię elektryczną, bo będzie bardzo wysoka ich cena w przyszłym roku.

Nie sądzimy, żeby czasy, jakie nas czekają, były bezbolesne, tylko raczej trudne i trzeba się do tego po prostu przygotować. Rzecz jasna do założenia, że jednak nadchodzi spowolnienie gospodarcze. Taka jest nasza opinia.

Struktura przychodów Comarchu ma być receptą na dalsze prowadzenie biznesu

Czy to się przekłada na portfel zamówień, czy jeszcze na tę chwilę tego nie da się dokładnie oszacować?

- Na ten moment mamy przyrost portfela zamówień o 10 procent wyższy w ujęciu rok do roku. Więc to jednak poniżej wskaźnika, który mieliśmy jeszcze w tamtym półroczu. Dynamika w II półroczu 2022 roku jest nadal dodatnia, ale jednak niższa niż była w pierwszych sześciu miesiącach roku. Można powiedzieć, że jest to jednak pewien sygnał, aczkolwiek nadal jesteśmy w trendzie wzrostu. Nie wiemy na przykład, jaki będzie podział naszych przychodów pomiędzy zagranicę i polskich klientów.

Mamy od wielu lat taki schemat - 60 procent z zagranicy i 40 procent z Polski, jeśli chodzi o poziom sprzedaży. Nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Sądzę więc, że ta struktura przychodów będzie nadal podobna. Także w drugim półroczu tego roku.

Nie obserwujemy głębokiego hamowania w rynku polskim, ponieważ wtedy coś mogłoby się zmienić. Na razie mamy stabilny poziom przychodów ze sprzedaży zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Nie obserwujemy żadnych przesunięć.

Czy nadal Comarch będzie przyjmował nowych ludzi do pracy?

- Na pewno w trzecim kwartale będzie wzrost zatrudnienia, co wynika z prowadzonego przez nas programu stażowego, który jak co roku skutkuje nowymi przyjęciami. W dalszej przyszłości nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją. Chyba że będziemy mieli wzrost zakontraktowanych przychodów. To także zależy od samego tempa pozyskiwania nowych zamówień.

Bycie eksporterem w obecnych czasach ma dla Comarchu istotne znaczenie

Czy spółka ma pole do realizowania oszczędności, czy dochodzicie już do przysłowiowej ściany?

- U nas do ściany jest jeszcze daleko. Chociażby w przypadku prac badawczo-rozwojowych mówimy o takich projektach, które wybiegają w przyszłość, ale one nie dokładają się do bieżących przychodów, więc to jest duży obszar naszej działalności, gdzie możemy dostosować się do bieżącej sytuacji i szukać racjonalizacji wydatków. Jeszcze jedna rzecz - nam bez wątpienia pomagają kontrakty zagraniczne, ta dywersyfikacja, o której wcześniej mówiłem.

To nam daje bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, co nam bardzo pomogło na początku roku, gdy utraciliśmy rynek rosyjski. Nie byliśmy powiązani z nim bardzo mocno i dlatego nas to nie zabolało. W podobny sposób nie jesteśmy specjalnie uzależnieni od żadnego rynku, poza oczywiście polskim, bo to jest nasz matecznik.

Jesteśmy obecni w różnych miejscach i widzimy, że czasami jeden rynek rośnie szybciej, a inny mniej, a następnie ta sytuacja się odwraca. Pomoże to nam przejść względnie spokojnie trudniejsze czasy. Jesteśmy też eksporterem, więc słabsza polska waluta pomaga nam niewątpliwie, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży. Od tej strony jest to dla nas wsparcie, a na pewno dobra informacja.

Z danych opublikowanych przez Comarch wynika, że w pierwszym półroczu spółka miała 12,35 milionów zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 28,51 milionów w analogicznym okresie roku minionego.

