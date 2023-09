Comarch pod presją różnic kursowych, liczy na poprawę

Mamy rok stabilizacji. Oczywiście wyniki będziemy mieli dodatnie, ale nie rekordowe. Myślę, że to będzie dobra baza do wyzwań czekających nas w kolejnych latach - mówi WNP.PL wiceprezes Comarchu Konrad Tarański

Dla Comarchu ten rok jest okresem spokojnego rozwoju, na fajerwerki nie ma co liczyć

Platforma Wszystko.pl powoli, ale skutecznie buduje swoją pozycję na rynku handlu internetowego

Przez umocnienie złotego polskie firmy z branży IT stają się mniej konkurencyjne

Spółka informatyczna Comarch w przekazanym komunikacie giełdowym podała wyniki za drugi kwartał 2023 roku. To co natychmiast zostało zauważone to spadek przychodów netto, które wyniosły 394,9 miliona złotych wobec 426,1 miliona przed rokiem.

Równocześnie zysk operacyjny był na poziomie 4,5 miliona złotych wobec 28,33 miliona w drugim kwartale ubiegłego roku. Natomiast zysk netto wzrósł do 26,7 miliona złotych z 12,35 miliona rok temu.

Podczas spotkania z analitykami giełdowymi i dziennikarzami wiceprezes spółki Konrad Tarański tłumaczył te wszystkie zawiłości, wskazując na czynniki, które nie są bezpośrednio zależne od spółki.

Umocnienie polskiej waluty miało poważny wpływ na wyniki spółki w II kwartale tego roku

W okresie ostatnich kilku latach nie było takiej sytuacji, aby różnice kursowe, wynikające z umocnienia polskiej waluty, w sposób tak znaczący wpłynęły na wyniki kwartalne. Złoty jeszcze na początku kwietnia tego roku wyceniany był w relacji do euro na około 4,55, a do dolara amerykańskiego na 4,10.

Tymczasem na koniec czerwca, kiedy sporządzane były opracowania wyników, mieliśmy do czynienia z umocnieniem się złotego o prawie 20 groszy. To z jednej strony wpływało na dodatni wynik kursowy, ale obniżyło poziom przychodów netto. Warto pamiętać, że ponad 55 procent rozliczeń kontraktowych spółki realizowanych jest właśnie w euro i dolarze amerykańskim, co w bezpośredni sposób przekłada się na wycenę w polskiej walucie.

Spółka podpisuje nowe kontrakty, portfel zamówień ma minimalnie większy niż przed rokiem

- Umocnienie złotówki było bardzo szybkie i odnotowaliśmy to zwłaszcza w czerwcu tego roku. Od kilkunastu lat takie ruchy obserwujemy i to nas bezpośrednio dotyka. Mamy taką strukturę przychodów, że przychody eksportowe rozliczane w walutach mamy zawsze oparte na finansowych instrumentach zabezpieczających. Oznacza to, że w takiej sytuacji mamy plus na działalności operacyjnej i akurat taka sytuacja zdarzyła się w drugim kwartale tego roku, ale niejako automatycznie przeliczone przychody są na niższym poziomie - powiedział w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Comarchu Konrad Tarański.

Spółka w minionym kwartale zakończyła kilka dużych projektów realizowanych dla firm telekomunikacyjnych oraz polskiej administracji rządowej. Teraz podpisuje umowy, które nie zawsze mają wysoką jednostkową wartość, ale rynek jest bardzo trudny i należy poszukiwać każdej okazji do budowania portfela zamówień.

Comarch na koniec sierpnia 2023 r. ma backlog, czyli portfel zamówień na poziomie o około 3 procent wyższym niż w analogicznym okresie roku minionego. Dla przypomnienia warto podać, że wówczas było to około 1,5 miliarda złotych, czyli obecnie jest on większy o 50 milionów złotych.

Komentarz Konrada Tarańskiego do tych danych jest bardzo znamienny - w odniesieniu do skali naszej działalności to nie jest znacząca różnica, ale - co ważne - spory wpływ na przeliczenia wartości mają wspomniane kursy. Mimo to ten wzrost jest dodatni, czyli mamy więcej pozyskanych kontraktów, liczy się trend.

Krajowy System Faktur Elektronicznych zacznie obowiązywać od połowy przyszłego roku

W ciągu najbliższych miesięcy powinna zwiększyć się aktywność polskich przedsiębiorstw, które poddane zostaną rygorowi Krajowego Systemu Faktur Elektronicznych. Od drugiego półrocza 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy i koniecznie muszą dostosować do tego swoje systemy informatyczne.

Comarch jako dostawca oprogramowania ERP dla setek tysięcy firm skorzysta na tym. Uwidocznione to zostanie po stronie przychodów zwłaszcza w czwartym kwartale tego roku i pierwszym kwartale przyszłego.

- Podsumowując to, co nas czeka w najbliższych kwartałach: warto pamiętać o otoczeniu biznesowym w jakim przychodzi nam działać. Wycofaliśmy się, co oczywiste z rynku rosyjskiego, podobnie jak inni notujemy wzrost kosztów działalności, w tym energii elektrycznej, ale także pracowniczych. Konsekwencją jest znalezienie najlepszych rozwiązań pozwalających funkcjonować w nowej rzeczywistości. Stąd spadek zatrudnienia w grupie. Ten rok określam jako rok stabilizacji, oczywiście wyniki będziemy mieli dodatnie, ale nie rekordowe. Myślę, że to będzie dobra baza do wyzwań czekających nas w kolejnych latach- dodał wiceprezes Tarański.

Głównymi akcjonariuszami Comarch są: Janusz Filipiak, który posiada 24,55 procent akcji, które uprawniają do 36,82 procent głosów na walnych zgromadzeniu, Elżbieta Filipiak ma 10,40 procent głosów, dających 27,96 głosów.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.