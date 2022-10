Comarch podpisał umowę z ZUS-em

Comarch podpisał umowę na przeszło 70 mln zł na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz usługi służącej do komunikacji pomiędzy systemami należącymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Comarch podpisał umowę na ponad 70 mln zł na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz usługi służącej do komunikacji pomiędzy systemami należącymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS - poinformowała spółka.

Jak wskazano, umowa zakłada również możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości ok. 35 mln zł brutto. Przewidywany czas projektu to 47 miesięcy. Będzie on poprzedzony 3-miesięcznym okresem przejściowym.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to narzędzie umożliwiające zdalny dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu.

Comarch jest firmą informatyczną. Funkcjonuje na rynku europejskim i prowadzi projekty dla podmiotów z Polski i świata w różnych sektorach gospodarki, w tym między innymi telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, a także handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej czy ochronie zdrowia.