Comarch podsumował bardzo dobry rok. Polski gigant z branży IT przygotowany na kryzys

W 2019 roku grupa Comarch osiągnęła 1,437 mld zł przychodów ze sprzedaży zwiększając je w porównaniu z poprzednim rokiem o 5 proc. i 104,8 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującego. To o 242,5 proc. więcej niż w 2018 roku.

- Grupa Comarch w minionym roku umocniła swoją pozycję jako jednego z najszybciej rozwijających się pracodawców w sektorze IT. W 2019 roku wielkość zatrudnienia wzrosła o 308 pracowników, na koniec roku Grupa zatrudniała na całym świecie 6 348 osób. Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się program letnich staży studenckich, dzięki któremu Grupa Comarch jest postrzegana jako pracodawca pierwszego wyboru na rynku pracy w branży informatycznej -stwierdził w piśmie do akcjoanriuszy Janusz Filipiak.W 2019 roku struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży grupy Comarc uległa zmianom w porównaniu do odnotowanej w 2018 roku. Przychody ze sprzedaży usług informatycznych wzrosły o 8,3 proc.. Znaczny wzrost odnotowały również przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego, 20,3 proc.. Wzrost przychodów z usług i oprogramowania własnego był efektem pozyskania w 2018 i realizacji w 2019 roku kontraktów o znacznej wartości, zwłaszcza w obszarze telekomunikacyjnym i handlowo-usługowym.Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego wzrosły w 2019 roku o 28,9 proc. Natomiast sprzedaż własnych wyrobów gotowych wyraźnie spadła wobec ubiegłego roku, bo o 72,3 proc. i podobnie było w przypadku sprzedaży hardware firm trzecich, gdzie przyhcody zniżkowały o 65,7 proc. Comarch podał, że w obu przypadkach było to efektem mniejszej wartości dostaw wyrobów gotowych i hardware obcego do sektora publicznego realizowanych w 2019 roku.- Mając na uwadze bieżącą sytuację w Polsce i na świecie, podkreślam, że grupa Comarch jest bardzo dobrze przygotowana do działania także w warunkach spodziewanego spowolnienia gospodarczego spowodowanego epidemią Covid-19. Jestem przekonany, że dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej, znacznej dywersyfikacji produktowej, branżowej i geograficznej swojej oferty oraz zaangażowaniu pracowników Comarch będzie w stanie w nadchodzących okresach wzmocnić swoją pozycję rynkową jako globalnego dostawcy rozwiązań IT - napisał do akcjonariuszy Janusz Filipiak.