Comarch rozwija usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Grupa Kapitałowa Comarch w ciągu trzech miesięcy tego roku zwiększyła sprzedaż produktów i usług o 6,16 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 1,4 mln zł, a wynik netto o 11,9 mln zł. Profity przynoszą głównie inwestycje w nowe oraz już istniejące produkty, a także rozwój biznesu na nowych rynkach, m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji.

Zdywersyfikowana sprzedaż

Niewielki spadek, tj. 5,4 mln zł nastąpił w segmencie przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora TMT, jednak dalej stanowi on największą część biznesu Comarch. Spadek ten ma charakter przejściowy i był spowodowany znacznie wyższymi przychodami z tytułu różnic kursowych z wyceny należności w pierwszym kwartale 2020 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku. Sprzedaż systemów informatycznych dla telekomów wyniosła 91,6 mln zł.Spadek odnotowały również przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora przemysł i utilities. Przedsiębiorcy z tych branż zakupili produkty o wartości 43,1 mln zł, tj. o 12 proc. mniej niż przed rokiem. W pierwszym kwartale 2021 roku spadły również przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych: o 1,3 mln zł oraz do klientów z sektora MSP w regionie DACH, o 1 mln zł.W pierwszym kwartale nastąpił wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT - fundusz płac podstawowych w Grupie wzrósł o 4,4 proc. rdr.Rentowność operacyjna na koniec marca sięgnęła 12 proc., a rentowność netto 6,8 proc.Jak czytamy w raporcie, w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 21 maja 2021 roku Grupa Comarch zawarła nowe kontrakty terminowe na sprzedaż 100.000 tys. jenów japońskich, czyli 3,4 mln zł, a także 1.200 tys. funtów brytyjskich, tj. 6,24 mln zł. (wartość netto kontraktów forward nierozliczonych na dzień 21 maja 2021 roku wynosiła: 74.900 tys. EURO, 19.500 tys. USD, 100.000 tys. JPY, 3200 tys. GBP oraz 3000 tys. NZD).Grupę Kapitałową Comarch tworzy 20 spółek. Dlatego sprzedaż jest mocno zdywersyfikowana i nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy. W ciągu trzech miesięcy 2021 roku sprzedaż do żadnego z kontrahentów nie przekroczyła 10 proc. całkowitej sprzedaży.- Miniony rok był dużym wyzwaniem dla firmy pod względem biznesowym i organizacyjnym. Pandemia koronawirusa wymusiła wdrożenie zmian na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa i przygotowanie niezbędnych procedur zarówno w obszarze zachowania ciągłości obsługi klientów, jak i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Bardzo dobre wyniki finansowe pokazują, że Comarch sprostał temu wyzwaniu. Stabilna sytuacja finansowa firmy, dywersyfikacja biznesu pod względem geograficznym i produktowym sprawia, że grupa jest odporna na zmiany mikro i makroekonomiczne - ocenia Konrad Tarański.Comarch jest producentem i dostawcą nowoczesnych systemów informatycznych. Firma powstała w 1993 roku. W 1994 roku zrealizowała swój pierwszy kontrakt - opracowanie systemu informatycznego dla polskiego operatora telekomunikacyjnego Telekomunikacja Polska. Grupa działa w takich segmentach, jak administracja publiczna, e-zdrowie, finanse, bankowość i ubezpieczenia, FMCG, linie lotnicze i transport, telekomunikacja. W 1999 roku nastąpił debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na 31 marca br. grupa zatrudniała 6386 osób, tj. o 76 osób mniej niż 31 grudnia 2020 roku.