Zakontraktowanie nam rośnie, ale mamy problem z kosztami. Udało nam się zatrzymać wzrost zatrudnienia i płac - mówi prof. Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarchu, w szczerej w rozmowie z WNP.PL o informatycznej firmie, giełdzie i sporcie.

Kontrolowany przez Janusza Filipiaka informatyczny Comarch inwestuje w nowe projekty. Portal zakupowy wszystko.pl zacznie działać już od jutra. Czy stanie się konkurencją dla Allegro?

Pojawiły się nowe problemy dotyczące zakupu przez Comarch pakietu mniejszościowego akcji klubu sportowego Cracovia od miasta Kraków.

W ocenie założyciela i głównego akcjonariusza Comarchu Janusza Filipiaka najważniejsze jest to, że udało się zatrzymać wzrost zatrudnienia i wzrost płac.

Portal zakupowy wszystko.pl po kilku miesiącach przygotowań i testach technicznych jutro, to jest 29 czerwca, oficjalnie zacznie działać. Jakie oczekiwania ma Grupa Comarch związane z tym nowym projektem?

- Czekam na to z dużym zainteresowaniem i ze spokojem. Wiem, ile pracy zostało włożonej przez różnym specjalistów z Grupy Comarch. Trwało to kilka miesięcy, ale nie da się takich rozwiązań przygotować szybko. Chciałbym zaznaczyć, że nie oczekujemy na początku wielkiej fali zakupów. Chcemy w tak zwany sfazowany sposób rozwijać ten portal.

Będziemy wszystko na bieżąco obserwować, przecież nie da się przewidzieć wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest wielka niewiadoma. Najważniejszym wskaźnikiem będzie odpowiedź rynku. Tylko tak możemy to ocenić i zweryfikować. Przy czym, my nie robiliśmy wielkiego marketingu związanego z uruchomieniem wszystko.pl wśród potencjalnych użytkowników, żeby, jak mówię, spokojnie wejść w sprzedaż ofert.

Comarch zatrzymał wzrost zatrudnienia i wzrost płac, dokładnie kontroluje koszty

Niebawem skończy się pierwsze półrocze 2023 roku. Jak pan je ocenia i co się może wydarzyć w kolejnych miesiącach?

- Obserwujemy to, co dzieje się w gospodarce i mogę śmiało powiedzieć, że 2023 rok jest naprawdę trudny. Kilka czynników podwyższa nam koszty prowadzenia biznesu. Dotyczy to znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej, wzrostu płacy minimalnej. Zakontraktowanie nam rośnie, nie mamy z tym problemów i o tę kwestię jestem spokojny.

Natomiast problem jest z kosztami. Ja tego nie ukrywam od wielu miesięcy, mówię wprost. To z czego jestem niezwykle zadowolony to sytuacja, w której udało nam się zatrzymać wzrost zatrudnienia i wzrost płac. Jednak presja rynku pracy jest wciąż duża. To się będzie utrzymywać w kolejnych miesiącach.

Żeby zrozumieć Comarch, trzeba wiedzieć, że mamy bardzo szeroki front inwestycyjny. Czyli to jest: wszystko.pl, platforma finansowa Apfino, realizujemy duże inwestycje w e-zdrowie. To nas bardzo obciąża kosztowo, ale jest otwarte pytanie, czy my mamy robić większe zyski, żeby zadowolić giełdę czy inwestować w przyszłość Comarchu? Na tę chwilę jest decyzja o inwestowaniu w przyszłość i chcemy utrzymać bardzo szeroki front inwestycyjny.

Comarch tradycyjnie wypłaca dywidendę dla akcjonariuszy, tak też jest w przypadku podziału zysku za 2022 rok. A co będzie w kolejnych latach?

- Staramy się utrzymać tradycję wypłaty dywidendy, dzielenia się z akcjonariuszami zyskiem. W tym roku to będą 4 złote na jedną akcję. Myślę, że tę tradycję będziemy kontynuować w następnych latach.

Problem z Cracovią? "Miasto wycofało się ze swoich obietnic dotyczących remontów obiektów, które są ich własnością"

A jak rozwija się sytuacja związana ze złożoną przez Comarch ofertą odkupienia od miasta mniejszościowego pakietu akcji klubu sportowego Cracovia?

- Nie będę tego ukrywał, że mamy problem. Dzieje się tak, ponieważ musimy inwestować w infrastrukturę stadionu piłkarskiego Cracovii przy ulicy Kałuży oraz podobnie rzecz się przedstawia z infrastrukturą lodowiska, z którego korzysta drużyna hokejowa.

To są obiekty należące do miasta. W obydwu przypadkach mamy nadzór infrastrukturalny PZHL (Polskiego Związku Hokeja na Lodzie), a także PZPN-u (Polskiego Związku Piłki Nożnej) i my musimy wszystko, co jest zalecane, zrobić.

Mieliśmy złożoną obietnicę od władz miasta Krakowa wykonania tych prac, a w tej chwili musimy to robić z własnych środków, bowiem inaczej nie dostaniemy niezbędnych pozwoleń uczestnictwa naszych drużyn w rozgrywkach ligowych.

Dlatego też nasza promesa dotycząca kupna mniejszościowego pakietu akcji Cracovii jest pod znakiem zapytania. Jeszcze raz to powtarzam, żeby była pełna jasność w tej sprawie, nie dlatego, że myśmy się rozmyślili, tylko miasto wycofało się ze swoich obietnic dotyczących remontów obiektów, które są ich własnością.

To nie jest nasze widzimisię. Mamy do czynienia z jasno zdefiniowanymi wymogami związków sportowych. Nie możemy przecież jednocześnie modernizować lodowiska i stadionu piłkarskiego. A dodatkowo kupić akcje Cracovii.