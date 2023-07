Comarch wdroży system w Agencji Badań Medycznych za prawie 7 mln zł

Firma informatyczna Comarch podpisała umowę z Agencją Badań Medycznych na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania księgowością, finansami, kadrami oraz działaniami planistycznymi.

W oparciu o podpisaną umowę "System Comarch ERP Egeria" zostanie wdrożony w Agencji Badań Medycznych. Rządowa instytucja będzie korzystać ze zintegrowanego rozwiązania , które pozwala na prowadzenie gospodarki finansowej i obsługi księgowej, płacowo-kadrowej oraz zarządzania planistycznego.

Wdrożenie przebiegać będzie w dwóch turach, przy czym czas trwania I tury to 23 tygodnie, a II tury 43 tygodnie od dnia podpisania umowy. Dodatkowo będzie przez okres 36 miesięcy świadczona usługa serwisowa. Całkowita wartość realizowanego projekty wyniesie ponad 6,8 miliona złotych.

Comarch ERP Egeria posiada budowę modułową co umożliwia elastyczną konfigurację procesów i przystosowanie systemu do zachodzących zmian. Pozwala to na ciągłą aktualizację tak, aby wszystkie rozwiązania były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Głównymi akcjonariuszami Comarchu jest Janusz Filipiak, który posiada 24,55 procent akcji uprawniających do 36,82 procent głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA) oraz Elżbieta Filipiak (10,40 procent w kapitale i 27,96 w głosach na WZA)

Spółka notowana jest od 1999 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.