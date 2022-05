Comarch weźmie udział w budowie niemieckiej sieci radiowej

Polska firma informatyczna Comarch została nowym partnerem niemieckiej spółki 450connect, jedynego operatora częstotliwości 450 MHz w Niemczech. Długoterminowa umowa dotyczy centralnej platformy IT oraz realizacji wysokodostępnej i odpornej na awarie sieci radiowej LTE450 w tym kraju.

Comarch i 450connect podpisały umowę na dostarczenie i wprowadzenie w życie centralnej platformy IT niemieckiej sieci radiowej LTE450 dla operatorów infrastruktury krytycznej. Comarch dostarczy rdzeń platformy IT dla rozwiązań BSS (Business Support Systems) i OSS (Operations Supports Systems) dla 450connect.

IT do obsługi klienta

Spółka 450connect, której siedziba główna znajduje się w Kolonii, to wspólna inicjatywa przedsiębiorstw energetycznych w celu budowy do 2025 roku i obsługi ogólnoniemieckiej, wysoce dostępnej i bezpiecznej sieć radiowej LTE450 dla operatorów infrastruktury krytycznej. Pasmo częstotliwości 450 MHz zostało nadane firmie przez German Federal Network Agency w lipcu 2021 roku na 20 lat.

Krakowska firma informatyczna oferuje firmie, która koncentruje się na krytycznych aplikacjach głosowych i danych w sektorze B2B, dopasowany system BSS/OSS oparty na takich produktach, jak: Comarch IoT Connect, Comarch OSS Fulfillment and Inventory oraz Comarch OSS Assurance.

Comarch BSS umożliwia klientom 450connect zarządzanie wszystkimi połączeniami bezprzewodowymi oraz inne usługi i funkcje, jak zamawianie, monitorowanie, rozliczanie oraz raportowanie za pomocą portalu internetowego jako centralnego interfejsu.

Klienci 450connect mogą podłączyć swoją korporacyjną infrastrukturę IT bezpośrednio do systemów BSS 450connect, co stanowi alternatywę dla dostępu przez internet. Dzięki zintegrowanym modułom Comarch OSS, 450connect będzie kontrolować, a także monitorować operacje i wydajność sieci.

Niemiecka firma może ponadto kontrolować i wspierać wszystkie procesy oraz funkcje w aplikacjach, w tym zarządzanie zasobami sieciowymi i dostarczanie usług.

Pierwsze uruchomienie w 2023 roku

- Comarch spełnił nasze wysokie wymagania jakościowe. Firma przekonała nas swoim elastycznym i skalowalnym rozwiązaniem przeznaczonym do obsługi operacyjnej oraz obsługi klienta, a także solidną wiedzą techniczną i chęcią nawiązania długoterminowej współpracy. Z Comarch będziemy wdrażać centralną platformę IT zgodnie z harmonogramem - mówi Carsten Ullrich, prezes 450connect.

Ogólnokrajowa budowa sieci radiowej 450 MHz zakończy się do 2025 roku. Testy z pierwszymi klientami rozpoczną się jeszcze w 2022 roku, z myślą o uruchomieniu usług w pierwszych regionach w 2023 roku.

- 450connect doceniło nasze doświadczenie i zdecydowało się na wybranie nas jako partnera do pracy nad tym wyjątkowym projektem w Niemczech. Ta współpraca dowodzi, że jesteśmy ekspertami w dziedzinie OSS, BSS i systemach IoT - twierdzi Jacek Lonc, menedżer z Comarchu.

450connect obecnie buduje i będzie obsługiwać platformę do cyfryzacji infrastruktury krytycznej w Niemczech. Firma z Kolonii stwarza w ten sposób wstępne warunki dla dekarbonizacji i odporności gospodarczej. W tym celu spółka otrzymała niedawno wyłączność na pasmo 450 MHz do 2040 roku. Przedsięwzięcie wspierane jest przez ponad 70 przedsiębiorstw użyteczności publicznej, w tym Alliander, E.ON, konsorcjum regionalnych firm energetycznych oraz Versorger-Allianz 450, w skład którego wchodzą liczni dostawcy mediów, energii i wody przy udziale spółki zależnej EnBW Netze BW.