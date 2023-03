Comarch wypracował mniejszy zysk przez ujemne różnice kursowe

Spółka informatyczna Comarch w 2022 roku miała 1,86 miliarda złotych przychodów netto, co oznacza wzrost o około 14 procent w stosunku do roku wcześniejszego. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 109,1 miliona złotych, czyli o 11 procent mniej niż w 2021 roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Z opublikowanego komunikatu giełdowego wynika, że Comarch w czwartym kwartale 2022 roku miał około 544 miliony złotych przychodów netto, a zysk netto przypadający jednostce dominującej był na poziomie 36,4 milionów złotych.

W całym roku przychody netto wzrosły o 14,2 procent w ujęciu rok do roku, do 1,86 miliarda złotych. Natomiast zysk netto wyniósł nieco ponad 109 milionów złotych co oznacza, spadek o 11,3 procenta w stosunku do 2021 roku.

- Na wartość przychodów i wyniki operacyjne w czwartym kwartale 2022 roku bardzo duży wpływ miało umocnienie polskiej waluty wobec obcych walut w tym okresie i związane z tym faktem ujemne różnice kursowe od należności. W efekcie tego rentowność operacyjna działalności Grupy Comarch w czwartym kwartale 2022 roku była niższa, w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku - napisano w komentarzu spółki dołączonym do raportu okresowego.

W minionym roku Grupa Comarch miała 780,5 miliona zł przychodów netto ze sprzedaży w kraju, co oznacza wzrost o 13,6 procenat. Sprzedaż realizowana w Polsce odpowiadała za 42 procenty całkowitych przychodów. Zagranica przyniosła około 1,08 miliarda złotych, o 14,6 procenta więcej niż rok wcześniej, co odpowiednio stanowiło 58 procenta przychodów.

W minionym roku zatrudnienie pozostało na prawie niezmienionym poziomie, bowiem wzrosło zaledwie o 2 procenty - do 6,8 tysiąca pracowników. Jednak trzeba pamiętać o tym, że znacząco wyższe były koszty osobowe z racji podwyżek płac i związanych z tym obciążeń podatkowych.

- Grupa aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu w Europie Zachodniej oraz w Azji, kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również stale rozbudowuje posiadaną infrastrukturę - czytamy w komunikacie.