Comarch zwiększa przychody, ale rentowność spada

Comarch, notowany na GPW dostawca usług IT, zanotował w pierwszych dziewięciu tegorocznych miesiącach 1,3 mld zł przychodów i 72 mln zł zysku netto. Przychody wzrosły, zysk spadł.

Comarch zanotował w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku 1,3 mld zł przychodów (wobec 1,1 mld zł rok wcześniej) oraz 72,7 mln zł zysku netto (wobec 84,9 mln zł rok wcześniej).

W samym III kwartale przychody wyniosły 471 mln zł (wobec 385 mln zł przed rokiem), a zysk netto wyniósł 27,9 mln zł wobec 30,2 mln zł rok wcześniej.

Mimo poprawy wyniku operacyjnego rentowność operacyjna działalności grupy Comarch w III kwartale 2022 roku była niższa w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Wpłynęły na to m. in. wzrost kosztów, ujemne różnice kursowe, osłabienie złotego oraz odpisy.

Poniżej szczegółowe rozbicie przychodów grupy Comarch w okresie styczeń-wrzesień 2022: