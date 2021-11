Comarch zwiększył kwartalne przychody, ale zysk ma mniejszy

Zysk netto grupy Comarch w trzecim kwartale wyniósł 30,3 mln zł i był o 6,8 proc. niższy rok do roku. EBITDA osiągnęła 78 mln zł i wzrosła o 21 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 27,8 proc. - do 58,9 mln zł.

W trzecim kwartale 2021 roku grupa Comarch wypracowała 385,9 mln zł przychodów, tj. o 9,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Spadek rentowności netto grupy - do 7,9 proc. z 9,2 proc. przed rokiem) - jest między innymi efektem wyższych rok do roku kosztów finansowych.

Comarch wskazał, że wynik z wyceny instrumentów finansowych oraz różnic kursowych od kredytów i pożyczek w walutach obcych był ujemny i sięgnął 12,7 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to minus 4,6 mln zł.

