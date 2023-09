Coraz więcej zakazów dla Apple w Chinach

Chiny planują rozszerzyć zakaz wykorzystania iPhone'ów przez pracowników wspieranych przez rząd agencji i państwowych firm - poinformował o tym w czwartek Bloomberg. Wcześniej podobny zakaz wszedł w przypadku pracowników agencji rządowych.

Nie jest jasne, ile firm lub agencji będzie ostatecznie mogło nałożyć ograniczenia na korzystanie z iPhone'ów, a jak dotąd nie wydano żadnych oficjalnych ani pisemnych zakazów - zauważa Bloomberg.

Planowany zakaz to odwet Pekinu po tym, jak ograniczenia co do wykorzystania chińskiego sprzętu nałożyła amerykańska administracja.

W połowie maja 2019 roku, ówczesny prezydent USA Donald Trump podpisał dekret wprowadzający stan wyjątkowy w celu ochrony infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi.

W rezultacie Departament Handlu dwa dni później umieścił na czarnej liście głównego chińskiego producenta smartfonów i elektroniki - Huawei - ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, poważnie ograniczając zdolność firmy do zakupu zaawansowanego technologicznie sprzętu ze Stanów Zjednoczonych.

W sierpniu 2019 roku w Stanach Zjednoczonych wszedł w życie zakaz zakupu i używania przez agencje rządowe USA sprzętu telekomunikacyjnego chińskich firm ZTE i Huawei. Podobne środki dotyczą systemów i sprzętu nadzoru wideo chińskich firm Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology i Dahua Technology, a także ich spółek zależnych.