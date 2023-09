Coraz większe zainteresowanie budową centrów danych w Polsce ze strony firm irlandzkich

Powierzchnia centrów danych w Polsce ma wzrosnąć ze 122 tys. m kw. w 2023 r. do 176 tys. m kw. w 2028 r. Widzimy coraz większe zainteresowanie tym sektorem ze strony firm irlandzkich – ocenił Bartosz Siepracki z irlandzkiej rządowej agencji Enterprise Ireland.

Jak poinformowało Enterprise Ireland, na polskim rynku działa ok. 70 irlandzkich firm reprezentujących różne sektory gospodarki, w których zatrudnionych jest ponad 12 tys. pracowników. Według irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) w 2022 r. wartość obrotu towarowego pomiędzy Irlandią a Polską wyniosła 2,7 mld euro, co oznacza wzrost o 18 proc. w porównaniu do 2021 r.

"W 2021 r. CSO oszacował wartość wymiany handlowej w kategorii usług pomiędzy dwoma krajami na 3,38 mld EUR. Przedstawiciele Enterprise Ireland liczą, że w tym roku padnie rekord wymiany między Polską a Irlandią" - wskazało EI.

Agencja odpowiedzialna za promowanie rozwoju przedsiębiorstw z Irlandii zwróciła uwagę, że w czwartek w Krakowie swoje biuro otwiera irlandzka firma architektoniczna RKD. Jak przekazał cytowany w komunikacie EI dyrektor zarządzający spółki David Petherbridge, "mamy ambitne plany rozwoju i Polska ze swoim potencjałem gospodarczym znakomicie w te plany się wpisuje, stąd decyzja o inwestycji w polskie biuro RKD". "W Polsce planujemy zbudowanie nawet 50-osobowego zespołu" - zaznaczył Petherbridge.

Jak zauważył Bartosz Siepracki z EI, "wiele irlandzkich firm realizuje hiperskalowe centra danych", a RKD jest jednym z przedsiębiorstw działających w tym obszarze. Powołując się na analizę spółki doradczej Audytel, wskazał, że powierzchnia centrów danych w Polsce ma wzrosnąć ze 122 tys. m kw. w 2023 r. do 176 tys. m kw. w 2028 r. "Widzimy coraz większe zainteresowanie tym sektorem ze strony irlandzkich firm" - podkreślił Siepracki.

Enterprise Ireland jest irlandzką agencją rządową wspierającą firmy z Irlandii w innowacjach i zwiększaniu eksportu na globalnych rynkach. EI ma 50 biur w 24 krajach i wspiera ponad 4000 irlandzkich firm, które w 2022 r. odnotowały 32 mld euro eksportu i zatrudniają w sumie 218 tys. pracowników.