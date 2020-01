Córka Samsunga chce być największą firma łączności 5G dla samochodów

Należący do Samsunga dostawca systemów informacyjno-rozrywkowych do aut Harman zapowiada, że dzięki spółce-matce do 2022 roku zostanie największą światową firmą łączności 5G dla samochodów - podał serwis Automotive News.

Technologie Harmana i Samsunga jako pierwsze wykorzysta BMW w elektrycznym SUV-ie iNext, którego premiera ma się odbyć w czerwcu 2021 r. Według producenta będzie to pierwsze auto przystosowane do obsługi łączności 5G.

"Stworzy to nowe możliwości dla kierowców, ale wpłynie też na cały system mobilności" - wskazał dyrektor ds. rozwoju BMW Klaus Froehlich. Od 2004 r. producent sprzedał już ponad 14 mln aut połączonych z internetem - dodał.

Auto połączone posiada pokładowy system telematyczny, który pozwala na łączenie się z usługami poza samochodem za pomocą karty SIM, podobnie jak ma to miejsce w telefonach komórkowych.

Połączenie z zapewniającą niskie opóźnienia i szybki przesył danych siecią 5G określane jest jako jedno z wymagań dla pełnej autonomii pojazdów. Łączność tego typu może też poprawić poziom bezpieczeństwa oraz dać początek nowym usługom dla kierowcy.

Zwiększone możliwości przesyłu zapewnią pojazdom tzw. komunikację V2X (Vehicle to Everything) pozwalającą na transmisję danych z pojazdu do wielu innych urządzeń, w tym otaczających auto elementów infrastruktury, innych pojazdów czy pieszych. Ma to zapobiegać kolizjom, a także zapewnić dokładniejsze dane drogowe i lokalizacyjne na potrzeby usług nawigacyjnych i autonomicznych.

"Samochody bez wsparcia dla 5G, które zadebiutują po 2021 r., nie będą mogły być tak autonomiczne, jakby chciał tego producent" - wskazał szef oddziału połączonych samochodów Harmana Mike Peters.

BMW iNext zadebiutuje z tzw. trzecim poziomem autonomii, co według definicji producenta pozwala na jazdę bez trzymania kierownicy do prędkości 129 km/h na wielopasmowych autostradach. System wymaga jednak zatwierdzenia przez lokalne prawo poszczególnych krajów. BMW ma także testować czwarty poziom autonomii za pomocą własnej floty iNextów.

Harman jest czołowym dostawcą systemów telematycznych dla aut, a jego spółka matka Samsung dostarcza czipy do tych zastosowań. Firma ze Stamford jest wieloletnim dostawcą BMW oraz ma długie relacje z Samsungiem, co pozwoliło na finalizację umowy na zapewnianie podzespołów między firmami.

Amerykańska firma zawarła także kontrakt z nieujawnionym europejskim producentem aut, który określa "największa umową w historii telematyki 5G". Dzięki temu Harman ma się stać liderem łączności 5G dla samochodów do 2022 r., przewyższając m.in. Continentala i LG. Także tu miało pomóc poręczenie firmy Samsung.

Kontrakty dotyczą tzw. podzespołów 5G Ready, które będą montowane w samochodach od 2021 r. i mogą zostać włączone po tym, jak w ich kraju zacznie funkcjonować najnowszy standard. Usługa wiąże się z dodatkową opłatą abonamentową dla producenta auta, co zapewni firmom dodatkowe źródło dochodu.

Użytkownicy będą też mogli bezprzewodowo podłączyć swój telefon 5G do "lustrzanego SIM" w zamontowanej na dachu jednostce telematycznej, co wzmocni zasięg urządzenia. Smartfon może też wtedy służyć za router Wi-Fi dla innych urządzeń na pokładzie pojazdu.

Cytowany przez AN szef oddziału łączności samochodowej BMW James Mallinson wskazał, że Europa najprawdopodobniej będzie mogła cieszyć się dobrym przydrożnym zasięgiem 5G od ok. 2023 r. Wskazał jednak, że do zastosowań autonomicznych w pojazdach iNext zasięg 5G niezbędny będzie tylko wzdłuż autostrad, co może nastąpić do 2021 r.