COVID-19 zrobił najwięcej dla cyfryzacji

Przedstawiciele firm uczestniczący w sesji „Cyfrowa firma” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022 opowiedzieli, jak wygląda proces cyfryzacji w spółkach, w których pracują.

Zdaniem Dariusza Kowalskiego, head of marketplace & online marketing w spółce home.pl, pandemia COVID-19 zrobiła więcej dla cyfryzacji niż wszystkie kampanie medialne i dotychczasowe rządy.

- Kiedy wybuchła pandemia, w ciągu 2 dni przenieśliśmy naszą firmę w całości do chmury i wszyscy poszli do domów, pracować zdalnie. Wszystko znalazło się w sieci, wszystkie spotkania organizować zaczęliśmy poprzez Microsoft Teams. Jedynie dokumenty przychodzące do sekretariatu i konfigurowanie komputerów zostawiliśmy w formie stacjonarnej – powiedział.

Przyznał, że na początku było trudno i tylko 20 proc. pracowników chciało pracować z domu. Teraz natomiast jest na odwrót – tylko 20 proc. kadry woli pracować poza miejscem zamieszkania.

Dariusz Kowalski dodał, że trzeba było zaufać pracownikom i opomiarować tom co robią. Opracowano więc specjalny program w tym celu.

- Dzięki wdrożonym rozwiązaniom udało mi się przez kilka miesięcy pracować z Portugalii – organizowałem spotkania i zatrudniałem ludzi przez Internet – podkreślił.

Dyrektor zarządzający ING Hubs Poland Paweł Michalik poinformował, że firma, w której pracuje systematycznie się cyfryzuje i jest na drodze do zapewnienia pełnej komunikacji w formie elektronicznej. Zaznaczył jednak, że trzeba zadbać o bezpieczeństwo danych, dlatego jest to proces długotrwały.

W ING Hubs Poland podjęto się niedawno cyfryzacji dokumentów. Zrealizowanie tego procesu w 100 proc. okazało się jednak niemożliwe.

– Nie wszystko jeszcze dzisiaj da się zrobić. I nie chodzi o wdrażane przez nas działania, ale to m.in. kwestia świata zewnętrznego. Udało nam się przeprowadzić cyfryzację ok. 80 proc. dokumentów i w obecnej sytuacji trzeba to uznać za sukces. Ale to oczywiście nie 100 proc. – zauważył Paweł Michalik.