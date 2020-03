Credo Ventures zrobi zakupy w Polsce. Ma 100 mln dolarów dla start-upów

Credo Ventures, czeski fundusz venture capital, wyspecjalizowany w inwestycjach w technologiczne start-upy z globalnymi aspiracjami, zamierza wydać 100 mln dolarów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma liczy na szybką rozbudowę portfela polskich spółek, dostrzegając na naszym rynku kandydatów na jednorożców.

Czesi przy dotychczasowych projektach współpracowali już z takimi funduszami jak Accel, Sequoia, Index Ventures czy Kleiner Perkins.Na portfel inwestycyjny Credo Ventures składa się dziś ponad 30 spółek z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii, Chorwacji oraz Polski. Z liczącego pięć spółek polskiego portfolio najbardziej wyróżnia się Displate, prowadzący platformę do kojarzenia grafików z całego świata z klientami, a następnie drukujący ich dzieła w formie metalowych plakatów. Displate jest dla inwestującego głównie w modele B2B Credo projektem dość nietypowym, gdyż spółka ta jest zorientowana na konsumenta, ale dobrze sobie radzi, osiągając przychody liczone już w dziesiątkach milionów dolarów.Całemu portfolio spółek z kapitałem Credo przewodzi jednak jednorożec założony w Rumunii - UiPath. To jeden z globalnych liderów oprogramowania typu RPA (ang. robotic process automation), czyli wykorzystywanego do automatyzacji procesów produkcyjnych przy użyciu robotów. Firma, w którą od 2015 roku prywatni inwestorzy zainwestowali ponad 840 mln dolarów, jest dziś wyceniana na ponad 7 mld dolarów.