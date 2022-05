Creotech będzie pracował przy budowie europejskiego komputera kwantowego

Komisja Europejska zaprosiła Creotech Instruments do projektu budowy 100 kubitowego komputera kwantowego. Spodziewany budżet na pierwszy etap tego międzynarodowego przedsięwzięcia szacowany jest na 18-20 milionów euro. Zakończenie prac przewidziano do 2025 roku.

Creotech Instruments otrzymał zaproszenie do podpisania 4-letniej umowy ramowej z Komisją Europejską na budowę pierwszego dużego kwantowego komputera dla Unii Europejskiej. Celem projektu jest budowa 100-kubitowwego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

- Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku. Creotech Instruments będzie odpowiadał za opracowanie i wdrożenie elektroniki sterującej komputerem kwantowym w tym: podsystemem odczytu stanu kubitów, podsystemem kriogenicznym odpowiedzialnym za dostarczanie sygnałów do pułapki jonowej oraz dedykowanych kriogenicznych układów scalonych ASIC do sterowania pozycją i transportem kubitów pomiędzy sekcjami procesora kwantowego - czytamy w komunikacie spółki

Układy te są niezbędne do dalszego skalowania mocy obliczeniowej komputera kwantowego.

Kubity to najmniejsze i niepodzielne jednostki informacji kwantowej.

Podpisanie umowy z Komisją Europejską zapewni dostęp do narzędzi finansowych przeznaczonych tylko dla dwóch konsorcjów wybranych do podpisania umowy ramowej. Złożenie wniosku o finansowanie pierwszego 3,5-letniego projektu planowane na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku.

Spodziewany budżet tego etapu projektu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi Creotech Instruments to 18-20 milionów euro. Projekt będzie finansowany na poziomie 100 procent Quantum Flagship dedykowanego programowi dla rozwoju technologii kwantowej w ramach Horyzontu Europejskiego.

Creotech Instruments jest spółką z branży technologii kosmicznych notowaną na NewConnect.

